2026 m. vasario 10 d. 16:20
Sutriko VMI veikla
2026 m. vasario 10 d. 16:20
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) šiandien, vasario 10 d., pastebėjo, kad „Mano VMI“ sistema veikia su trikdžiais.
„Problema nustatyta ir šiuo metu yra šalinama, kad gyventojai galėtų patogiai naudotis paslaugomis“, – nurodoma VMI išplatintame pranešime.
VMI taip pat klientų atsiprašo už laikinus nepatogumus.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
trikdžiai