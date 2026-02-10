VerslasRinkos pulsas

Sutriko VMI veikla

2026 m. vasario 10 d. 16:20
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) šiandien, vasario 10 d., pastebėjo, kad „Mano VMI“ sistema veikia su trikdžiais.
Daugiau nuotraukų (2)
„Problema nustatyta ir šiuo metu yra šalinama, kad gyventojai galėtų patogiai naudotis paslaugomis“, – nurodoma VMI išplatintame pranešime.
VMI taip pat klientų atsiprašo už laikinus nepatogumus.
