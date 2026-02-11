VerslasRinkos pulsas

„OP Corporate Bank“ pernai Lietuvoje uždirbo beveik 18 mln. eurų pelno

2026 m. vasario 11 d. 12:59
Banko „OP Corporate Bank“ filialas Lietuvoje pernai uždirbo 17,9 mln. eurų pelno prieš mokesčius, arba 4 proc. daugiau nei 2024 metais.
Daugiau nuotraukų (1)
Tiek pat – 4 proc. – augo ir banko pajamos, kurio didėjo iki 32,8 mln. eurų. Tuo metu paskolų ir lizingo portfelis augo 21 proc. ir metų pabaigoje siekė 1,7 mlrd. eurų.
Pasak „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialo vadovės Ledos Iržikevičienės, pernai labiausiai augo banko finansavimas infrastruktūros, pramonės ir gamybos, žemės ūkio ir maisto perdirbimo, transporto bei logistikos sektorių įmonėms.
„Tai leido sparčiau auginti paskolų portfelį ir atitinkamai padidinti pajamas“, – pranešime teigė L. Iržikevičienė.
Banko grynosios palūkanų pajamos pernai Lietuvoje augo 6 proc., iki 27,4 mln. eurų.
Bankas „OP Corporate Bank“ priklauso suomių finansų grupei „OP Pohjola“, vykdančiai veiklą Suomijoje ir Baltijos šalyse.
bankasPelnasMokesčiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.