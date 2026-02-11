„OP Corporate Bank“ pernai Lietuvoje uždirbo beveik 18 mln. eurų pelno

Tiek pat – 4 proc. – augo ir banko pajamos, kurio didėjo iki 32,8 mln. eurų. Tuo metu paskolų ir lizingo portfelis augo 21 proc. ir metų pabaigoje siekė 1,7 mlrd. eurų.
Pasak „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialo vadovės Ledos Iržikevičienės, pernai labiausiai augo banko finansavimas infrastruktūros, pramonės ir gamybos, žemės ūkio ir maisto perdirbimo, transporto bei logistikos sektorių įmonėms.
„Tai leido sparčiau auginti paskolų portfelį ir atitinkamai padidinti pajamas“, – pranešime teigė L. Iržikevičienė.
Banko grynosios palūkanų pajamos pernai Lietuvoje augo 6 proc., iki 27,4 mln. eurų.
Bankas „OP Corporate Bank“ priklauso suomių finansų grupei „OP Pohjola“, vykdančiai veiklą Suomijoje ir Baltijos šalyse.