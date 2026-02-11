„Rimi“ – vienas pigiausių populiariausių prekių krepšelių: ketvirtadienį pirkėjų lauks dar daugiau nuolaidų

„Mūsų prioritetas – užtikrinti konkurencingas kainas kasdienėms prekėms, o ne tik trumpalaikių akcijų metu. Įvertinus populiariausių prekių krepšelį, rezultatai patvirtina, kad nuoseklus darbas su asortimentu ir kainodara duoda apčiuopiamą naudą pirkėjams. HYPER ketvirtadieniai šią kryptį papildo – tai galimybė papildomai sutaupyti toms kategorijoms, kurios aktualios daugeliui pirkėjų“, – sako Luka Lesauskaitė-Remeikė, prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė.
40 proc. nuolaida – kavos pupelėms ir Azijos šalių virtuvei
Šį HYPER ketvirtadienį 40 proc. nuolaida taikoma kavos pupelėms bei Azijos šalių virtuvės bakalėjos produktams.
„Rimi“ asortimente siūloma įvairių skrudinimo lygių, kilmės šalių ir skonių kavos pupelių – nuo kasdieniam vartojimui tinkamų mišinių iki išraiškingesnių pasirinkimų. Tai leidžia pirkėjams rinktis pagal savo skonį ir biudžetą.
Azijos šalių virtuvės kategorijoje – platus ryžių, makaronų, padažų, kokosų pieno, prieskonių ir kitų ingredientų pasirinkimas.
Šie produktai dažnai perkami planuojant savaitės meniu, todėl didesnė nuolaida leidžia racionaliai papildyti namų atsargas ir iš anksto pasirūpinti keliomis vakarienėmis.
Brandinta mėsa ir pelėsinis sūris net trečdaliu pigiau
30 proc. nuolaida taikoma brandintai jautienai – produktui, kuris išsiskiria sodresniu skoniu ir tekstūra. Brandinimo procesas leidžia mėsai įgauti išraiškingą skonį, todėl ją galima paruošti paprastai, be sudėtingų ingredientų.
Geriausias būdas mėgautis brandinta jautiena – klasikinis steikas, keptas keptuvėje ar grilyje.
Svarbu mėsą kepti stipriai įkaitintoje keptuvėje po maždaug 5 min. iš abiejų pusių, pabaigoje pridėti sviesto, česnako bei rozmarino aromatui, o po kepimo būtinai leisti „pailsėti“ folijoje 5–8 min., kad sultys pasiskirstytų.
Prekybos tinkle „Rimi“ ketvirtadienį taip pat 30 proc. pigiau kainuos pelėsinis sūris – pasirinkimas, kuris tinka tiek prie mėsos patiekalų, tiek prie užkandžių ar savaitgalio vaišių stalo.
Platus sūrių asortimentas leidžia rinktis skirtingo intensyvumo ir kilmės produktus.
HYPER ketvirtadienio pasiūlymai galioja tiek fizinėse „Rimi“ parduotuvėse, tiek elektroninėje parduotuvėje, su „Mano Rimi“ kortele.
