Mirė įmonės „Pieno žvaigždės“ pagrindinis akcininkas, milijonierius J. Kvaraciejus

2026 m. vasario 11 d. 16:26
Lrytas.lt
Mirė įmonės „Pieno žvaigždės“ pagrindinis akcininkas Julius Kvaraciejus
Antradienį mirė įmonės „Pieno žvaigždės pagrindinis akcininkas Julius Kvaraciejus. Apie tai pranešė 15min.
Jam buvo 68 metai.
Žurnalo TOP500 duomenimis, pieno perdirbimo bendrovės „Pieno žvaigždės“ valdybos narys Julius Kvaraciejus buvo vienas pagrindinių jos akcininkų.
Teigiama, kad 2016 m. įmonės apyvarta siekė 150 mln. eurų, produkcija eksportuojama į daugiau nei 40 šalių.
„Pieno žvaigždžių“ akcijų turi ir J. Kvaraciejaus sutuoktinė Regina. 2004 m. verslininkas, norėdamas geriau suprasti, ar pagrįsti pieno gamintojų skundai, įsigijo žemės ūkio bendrovę „Draugas“.
Rekvizitai.vz.lt duomenimis įmonėje dirba 210 darbuotojų.
