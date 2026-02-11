STT pagavo A. Avulį kyšininkavimo istorijoje

Aiškinama, kad buvo sumokėta dukart po 500 eurų.
Tačiau, teigiama, kad nei jis, nei pinigus nešę „Hanner“ darbuotojai įtarimų nesulaukė – nuteistas liko tik tarpininkas, pažadėjęs papirkti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistus.
Kaip nurodo portalas, ši informacija paaiškėjo sausio 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismui priėmus baudžiamąjį įsakymą, kuriame kaltu dėl 44 korupcijos epizodų pripažintas Petras Ruškulis.
Bylos duomenimis, keliolika statybų ir teritorijų planavimo srities valstybės tarnautojų esą gaudavo kyšius, kad paspartintų įvairius su statybomis susijusius procesus. P. Ruškulis, kaip skelbia „Delfi“, esą šioje schemoje dirbo kaip tarpininkas.
2021 m. pavasarį derinant „Hanner“ projektą „Karoliniškių namai“, esą kilo daug nesusipratimų, susijusių institucijų pastabomis, NVSC vis atmesdavo projektą.
Anot „Delfi“, byloje nurodoma, kad viena „Hanner“ darbuotoja, pažįstamų paraginta, kreipėsi į P. Ruškulį, kuris ėmė tarpininkauti tarp įmonės ir NVSC. Galiausiai, bylos duomenimis, buvo pasakyta, jog tam, kad projektui nebūtų pastabų, reikėtų sumokėti 500 eurų. A. Avulis nurodė, kad „Hanner“ darbuotoja perdavė prašomus pinigus, o jis pats vėliau šias išlaidas kompensavo.
Panašus atvejis, kai P. Ruškulis vėl paėmė iš „Hanner“, prašyta neteisėto atlygio tam, kad nebūtų teikiamos pastabos statybų projektui, fiksuotas 2021 m. liepą. Tąkart P. Ruškuliui jau kitas „Hanner“ darbuotojas perdavė 500 eurų, kuriuos vėliau taip pat kompensavo A. Avulis.
2021 m. lapkritį pas A. Avulį ir „Hanner“ darbuotojus namuose atliktos kratos. Tų pačių metų gruodį visi šie asmenys kreipėsi į STT ir prisipažinę perdavę P. Ruškuliui neteisėtą atlygį.
Pats A. Avulis „Delfi“ teigė tokios istorijos nepamenantis.
