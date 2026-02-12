„FL Technics“ užbaigė Čekijos orlaivių priežiūros bendrovės „Job Air Technic“ įsigijimą

Įmonę „FL Technics“ įsigijo iš „Czechoslovak Group“ – Čekijos pramonės ir technologijų grupės, aktyviai veikiančios gynybos sektoriuje, kurio dalis klientų taip pat priklauso „Job Air Technic“ portfeliui. Sandoris buvo užbaigtas „FL Techynics“ ir „Avia Solutions Group“ gavus visus reikalingus atsakingų Čekijos saugumo institucijų patvirtinimus.
„Džiaugiamės, jog „Job Air Technic“ oficialiai tapo „FL Technics“ grupės dalimi. Įmonė turi stiprias techninės priežiūros kompetencijas ir tvirtą veiklos bazę, kuri puikiai papildo mūsų tinklo plėtrą Europoje.
Šis įsigijimas sustiprina mūsų pozicijas regione ir suteikia papildomų pajėgumų būtent ten, kur jų labiausiai reikia mūsų klientams“, – teigia „FL Technics“ vadovas Žilvinas Lapinskas.
„Tapimas pasaulinės grupės dalimi atveria didelį potencialą ir naujas galimybes tolesnei mūsų plėtrai“, – sako „Job Air Technic“ generalinis direktorius Imrich Czere.
Čekijos įmonė tęs veiklą kaip įprastai, palaipsniui ją integruodama į „FL Technics“ organizacinę ir veiklos struktūrą.
Sujungtos įmonių komandos dalinsis patirtimi, derins procesus ir kurs veiklos sinergiją visoje „FL Technics“ grupėje.
Lietuvoje „FL Technics“ turi orlaivių techninės priežiūros angarus Vilniaus ir Kauno oro uostuose. Įmonė aktyviai plečia savo veiklą Europoje ir už jos ribų – valdo angarus Indonezijoje (Džakartoje ir Balyje), Jungtinėje Karalystėje (Prestvike) ir šiuo metu stato naują orlaivių techninės priežiūros centrą Dominikos Respublikoje (Punta Kanoje), skirtą Šiaurės ir Pietų Amerikos rinkoms aptarnauti.
„FL Technics“ yra tarptautinė orlaivių techninės priežiūros, remonto ir kapitalinio remonto (angl. Maintenance, Repairs, and Overhaul, MRO) paslaugų teikėja.
Bendrovė specializuojasi bazinės ir operatyviosios techninės priežiūros, atsarginių dalių ir komponentų tiekimo, variklių, APU ir važiuoklių valdymo, visapusės orlaivių inžinerijos, techninių mokymų ir aviacijos logistikos paslaugų srityse.
Sertifikuota pagal EASA Part-145, Part-CAMO, Part-147, Part-21 ir FAA-145 reikalavimus, „FL Technics“ valdo bazinės priežiūros centrus Lietuvoje, Indonezijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Čekijoje, taip pat operatyviosios priežiūros stotis visame pasaulyje.