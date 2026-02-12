„Iki“ šventinį savaitgalį lepins kokybe ir nuolaidomis: pigiau – ir gėlės, ir saldumynai, ir rankų darbo tortai

„Kas savaitę „Iki“ skelbiame akcijas tūkstančiams prekių, o nuolaidos taikomos net ištisoms produktų kategorijoms. Tai reiškia, kad visko, ko reikia ne tik kasdienai, bet ir šventėms galima rasti vienoje vietoje ir už gerą kainą – nuo gėlių ir saldumynų iki šviežios mėsos, žuvies ir desertų. Norime, kad mūsų pirkėjai galėtų švęsti nejausdami finansinės įtampos, o apsipirkimas būtų ne tik naudingas, bet ir malonus. Šįkart į šventinį savaitgalį žvelgiame ir su šypsena – nuo specialių Valentino dienai skirtų prekių iki žaismingos akcijos su poru, kuri, tikimės, pralinksmins ne vieną“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. Nuolaidomis pasinaudoti visai lengva – tiesiog nepamirškite kasoje panaudoti „Iki“ programėlės ar lojalumo kortelės.
„Iki“ vykstanti „Smaližių fiesta“ – malonumas dvigubas
Visą savaitę „Iki“ vykstanti „Smaližių fiesta“ jau sulaukė didelio pirkėjų susidomėjimo, tad ir savaitgalį taps tikru atradimų rojumi. Malonumo joje – daugiau: lojalių „Iki“ pirkėjų laukia ne tik nuolaidos iki 50 proc. begalei skanėstų, bet ir tik ribotą laiką pasirodantys Valentino dienai skirti originalūs saldėsiai.
„Iki“ „Smaližių fiestoje“ dalyvauja įvairūs pirkėjų pamilti prekių ženklai – nuo legendinės „Milka“ iki „Laima“, „Roshen“, „Selga“ ir ne vienam Valentino dienos simboliu tapusių „Raffaello“ saldainių. „Iki“ šiam savaitgaliui paruošė ir specialių, būtent šiai dienai skirtų saldumynų. Širdies formos dėžutės su šokoladiniais skanėstais, širdies formos ledinukai, žavūs šokoladiniai meškiukai – tai romantiškos simbolinės dovanos, kurios tikrai nepaliks abejingų.
Jau pasiruošti ir Užgavėnėms „Iki“ galima sutaupant – guminukai, ledinukai, šokolado plytelės, javinukai, sveriami saldainiai kainuoja pigiau. Tad galima dosniai papildyti saldumynų atsargas namuose, kad turėtumėte kuo pavaišinti persirengėlius ir nesijaudinti dėl išlaidų.
Šviežiai kepti „IKI Šefai“ tortai – ir skanu, ir šventiška
Ypatingas savaitgalis vertas ir ypatingų skanumynų. Nuolaidų įvairovė pasitinka ir už kokybę itin vertinamame „Iki“ šviežių kepinių skyriuje. Nuo spurgų, skirtingų pyragėlių, bandelių, desertų – iki „IKI Šefai“ tortų, kurie bet kurią dieną paverčia šventiška.
„Labai didžiuojamės savo konditerių komanda, kurios gaminiai – lyg butikinėje kepyklėlėje kepti, tačiau juos galima įsigyti patogiau ir už itin geras kainas. Tortus gaminame lyg namie – su meile, rūpesčiu, iš aukščiausios kokybės produktų. Šventinio savaitgalio proga „IKI Šefai“ tortų jau galima įsigyti su 20 proc. nuolaida. O neabejotinu hitu taps širdies formos tortai ir pyragaičiai, kurie puikiai tiks tiek Valentino dienai, tiek šeimai susirinkus Vasario 16-osios proga“, – sako G. Kitovė.
Porų diena su humoru ir dovanomis
Kokia gi šventė be žiedų? Ar reikia meilę simbolizuojančios tulpių puokštės, ar namus norisi pripildyti pavasariškų narcizų gaivos ir šviesos – „Iki“ rasite puikių pasiūlymų. Nepraleiskite galimybės pasveikinti ne vieną artimą žmogų ar tiesiog sau sukurti šventinę nuotaiką namuose.
Jei norisi kažko originaliau romantiškai dienai – „Iki“ laukia šventiniai Valentino obuoliai su meilės užrašu ant blizgančios raudonos žievelės. Antrą pusę ar draugą su humoro jausmu sužavėsite ir kitaip – „Iki“ parduotuvėse rasite raudonos spalvos tualetinį popierių su pažadu „Būsiu tau švelnus“. Romantika su šypsena – kodėl gi ne?
„Kviečiame į Valentino dieną pažvelgti ir su humoru. Siūlome – neturi porõs? Imk pórą! Šviežias, jaukiai kreminei sriubai puikiai tinkantis poras „Iki“ šį savaitgalį – vos 1,99 Eur/kg. Bet tai dar ne viskas – „Iki“ kviečia dalyvauti žaismingoje akcijoje. Imkite porą, susiraskite kitą pirkėją su poru parduotuvėje, nusifotografuokite kartu ir dalinkitės nuotrauka socialiniuose tinkluose pažymėdami „Iki“. Laimėkite „Iki“ dovanų korteles* ir švęskite su dar didesne šypsena“, – kviečia G. Kitovė.
Savaitgalis „Iki“ – ne tik šventiškas, bet ir pigus
Šventiško savaitgalio metu reikės ir įprastų, sotesnių patiekalų – ypač kai šį ilgąjį savaitgalį laukia net dvi šventės. „Iki“ pasirūpino, kad sutaupytumėte ir kasdieniam maistui, o artimuosius galėtumėte palepinti gurmaniškesniais akcentais už pigiau.
„Plati nuolaidų įvairovė leis ir pagaminti iškilmingus pietus, ir pasirūpinti kasdienėmis atsargomis namuose. Kokybiškas sūris, vytinti mėsos gaminiai – tiks ir šventiškai užkandžių lėkštei, ir pusryčiams. Nuolaida lašišai – gurmaniška vakarienės idėja. O sveriamos bulvės už tokią kainą leis eksperimentuoti virtuvėje nevaržant piniginės“, – sako G. Kitovė.
Šį savaitgalį iki sekmadienio, vasario 15 dienos, su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele pigiau pirkite:
● su 20 proc. nuolaida – įvairių rūšių sūrius;
● vaisvandenius – su 25 proc. nuolaida;
● „Clever“ sveriamas bulves – už super kainą, vos 17 ct/kg;
● 20 proc. pigiau – smulkintą mėsą ir faršą;
● lašišų pjausnius ir gabalėlius – tik už 12,99 Eur/kg trijų širdelių „Iki“ parduotuvėse;
● su 20 proc. nuolaida – vytintus mėsos gaminius;
● 25 proc. pigiau – riešutus, džiovintus vaisius ir sėklas;
● Ir 50 proc. nuolaida galioja tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir popierinėms nosinaitėms.
Visam ilgajam savaitgaliui apsipirkti „Iki“ verta būtent penktadienį. Nes tądien galioja dar ir išskirtinės – itin didelės ir plačios – nuolaidos, kurių nerasite kitomis dienomis. Šį penktadienį, vasario 13 dieną, su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele:
● 50 proc. sutaupysite pirkdami ledus – puiki proga prisipildyti šaldiklį;
● 40 proc. pigiau – prieskoniai, konditerijos kepimo priedai ir Pasaulio virtuvių produktai.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
* Daugiau informacijos apie akciją rasite „Iki“ socialiniuose tinkluose ir parduotuvėse.
