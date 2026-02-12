„Pigu.lt“: pirkėjų favoritai virtuvėje – virduliai ar kavos aparatai?

„Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, matome aiškią tendenciją – pirkėjai vis dažniau renkasi smulkią virtuvės įrangą, kuri padeda sutaupyti laiko ir palengvina kasdienę rutiną. Mūsų klientai ieško praktiškų sprendimų namams ir prioritetą teikia greitai pritaikomiems, dažnai naudojamiems prietaisams“, – teigia „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Pačiomis populiariausiomis smulkios virtuvės įrangos prekėmis šiais metais tapo vandens filtro kasetės „Brita Mxpro Pure Performance“, elektrinis virdulys „ForMe FKG-6017“, trintuvas „ForMe FHB-1201“ ir karšto oro gruzdintuvė „Xiaomi Mi Smart Air Fryer“.
Aukščiausiose perkamiausio el. virdulių trejetuko pozicijose įsitvirtino skirtingi prekės ženklo „ForMe“ gaminiai.
Populiariausiomis el. keptuvėmis tapo „Xiaomi“ gruzdintuvės, kurios užėmė dvi pirmąsias geriausiai perkamų produktų vietas. Trečiojoje vietoje įsitaisė sumuštinių keptuvė „Esperanza EKA005“.
Paklausiausių kavos aparatų kategorijoje šiemet rungiasi trys varžovai: kapsuliniai kavos aparatai „Nescafe® Dolce Gusto® Mini Me De’Longhi®“ ir „Zyle Luxe 3 in 1“ bei automatinis kavos aparatas „Beko CEG7304B“.
Elektrinių keptuvių kategorijose šiais metais dominuoja vaflių keptuvės „Camry CR 3046“ ir „Esperanza Titanum TKT003“, nuo jų neatsilieka spurgų keptuvė „ADLER AD-3075“.
Šiemet smulkiai virtuvės įrangai įsigyti „Pigu.lt“ lankytojai vieno apsipirkimo metu išleido 47 eurus. Brangiausiu šios kategorijos produktu tapo automatinis kavos aparatas „Jura E8“, kainavęs 973 eurus.
Šiuo metu e. prekybos centro gali rinktis iš 42 tūkstančių skirtingų smulkios virtuvės įrangos produktų pasiūlymų.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“.
„PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka daugiau nei 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
Pigu.ltelektroninė prekybavirtuvės įranga
