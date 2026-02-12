„Rimi“ leista nusipirkti prekybos centrą Vilniuje

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2026 m. sausio 23 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.
„Hakonlita“ valdo ir nuomoja nekilnojamąjį turtą. Su ja susijusi bendrovė „Rimi Lietuva“ valdo mažmeninės prekybos tinklą, prekiauja maisto produktais, namų apyvokos ir buities prekėmis.
Ketinamo įsigyti turto komplekso didžiąją dalį sudaro prekybinės paskirties patalpos Ateities g. 91 ir Ateities g. 89, Vilniuje. Jose įsikūręs prekybos centras „Mandarinas“.
Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją metais Lietuvoje yra didesnės negu 20 mln. eurų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos Lietuvoje paskutiniais prieš koncentraciją metais yra didesnės negu 2 mln. eurų.
RimiMandarinasprekybos centras
