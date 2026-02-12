Jau kitą savaitę V. Germanas bus paleistas į laisvę

Šią žinią naujienų agentūrai „Eltai“ patvirtino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
„Taip, teismas skundą atmetė“, – sakė E. Martinonienė.
Apie tai, jog teismas atmetė suėmimo pratęsimo siekusios prokuratūros skundą, „Eltai“ patvirtino ir V. Germano advokatas Giedrius Danėlius.
„Vasario 16 dieną žmogus bus paleistas į laisvę“, – patvirtino įtariamojo gynėjas.
Anot G. Danėliaus, V. Germanas nelaisvėje išbuvo 16 mėnesių.
Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismas netenkino prokuroro prašymo pratęsti V. Germanui taikytą suėmimą. Įtariamajam buvo pritaikytos švelnesnės kardomosios priemonės, tai yra intensyvi priežiūra 6 mėnesiams ir 1 mln. eurų užstatas. Šį sprendimą prokuratūra ir buvo apskundusi Apeliaciniam teismui, tačiau pastarasis, kaip jau buvo minėta, skundo netenkino.
Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, įtariamasis gali būti laikomas suimtas ne ilgiau nei 18 mėnesių. Pagal įstatymus, kardomajame suėmime praleistas laikas yra įskaitomas į laisvės atėmimo bausmės laiką, jeigu tokią bausmę paskiria teismas. Skiriant piniginę baudą kaip bausmę, suėmimo dienos prilyginamos tam tikram baudos dydžiui.
„Elta“ primena, kad teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklos iš viso įtarimai pareikšti 7 asmenims, kurie buvo sulaikyti.
Kaip skelbta, buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technikos ir elektroninės informacijos, kriptovaliutos ir turto, meno dirbinių. Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.
Anot Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėtu būdu įgytų lėšų legalizavimo, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, kyšininkavimo bei papirkinėjimo. Nustatyta, kad bendrininkų grupė 2023–2024 m. galimai legalizavo mažiausiai 17 mln. eurų.
Taip pat siekiant nuslėpti veiklą nuo institucijų galimai buvo mokami kyšiai. Jų suma siekia per 100 tūkst. eurų.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti ne tik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyrui Mindaugui Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau „15min.lt“ pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų. Dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu kilusio skandalo tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
Vilhelmas Germanaslaisvėsukčiavimas
