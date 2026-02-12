Niekas nesikeičia: „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis vasarį – ir vėl pigiausias

Vasario 3 dieną penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune apsilankę „SeeNext“ slapti pirkėjai įsigijo dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 29 prekės iš skirtingų maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktų, vaisių ir daržovių bei gėrimų.
Atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ prekybos tinkle – 7,44 euro. Tai yra 0,53 euro pigiau nei brangiausiai šiuos produktus tą dieną pasiūliusio prekybos tinklo parduotuvėje.
Tyrimo metu taip pat atskleista, kad „Lidl“ įsigytų mėsos produktų suma siekė 14,70 euro ir buvo mažiausia, lyginant su penkių didžiausių šalies prekybos tinklų kainomis. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos buvo 2,06 euro.
Mažiausia kaina vasario 3 dieną už vaisius ir daržoves buvo fiksuota taip pat „Lidl“ prekybos tinkle, už juos sumokėta 4,32 euro arba 1,32 euro mažiau, lyginant su brangiausiai vaisius ir daržoves tą dieną pardavusiu prekybos tinklu.
Aukštos kokybės ir žemos kainos garantas – privatūs prekės ženklai
Remiantis „SeeNext“ slapto pirkėjo tyrimų duomenimis, „Lidl“ populiariausių prekių krepšelis buvo pigiausias visų 12‑os per 2025 metus atliktų tyrimų metu.
Ilgą laiką išlaikyti mažiausią vidutinio maisto prekių krepšelio kainą rinkoje prekybos tinklui padeda privatūs prekių ženklai, sudarantys apie 90 proc. viso „Lidl“ parduotuvių asortimento.
Privatūs prekių ženklai leidžia pasiūlyti tokią pat aukštą kaip žinomų gamintojų produkcija, tačiau už žemesnę kainą. Kadangi privačių prekių ženklų produktai gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir kitų gerai žinomų prekės ženklų produkcija, jie pasižymi beveik identiška sudėtimi.
Lentynose nuolat daugėja prekių su žemesne įprasta kaina
Prie mažesnių kasdienio vartojimo prekių kainų reikšmingai prisideda ir praėjusių metų pabaigoje pradėta kampanija „Didysis kainų mažinimas“. Tai nuoseklus, strateginis procesas, užtikrinantis, kad pirkėjų krepšelis „Lidl“ parduotuvėse būtų pigus kasdien, o ne tik trumpalaikių akcijų metu. Nuolatinių kainų mažinimas jau palietė beveik šimtą populiariausių prekių, o šis sąrašas ir toliau nuosekliai pildomas kiekvieną savaitę.
Pavyzdžiui, sumažinta kaina pirkėjai gali įsigyti vieną populiariausių vaisių – bananus, kurie kainuoja vos 1,19 euro už kilogramą. Kainos sumažintos ir pirkėjų pamėgtiems pieno produktams.
Pavyzdžiui, 180 g sviestą „Pilos“ galima įsigyti už 1,39 euro. Ilgo galiojimo 1 litro pienas „Pilos“ (3,2 proc. riebumo) kainuoja 0,95 euro, o 2 proc. riebumo – 0,89 euro. Už geresnę kainą pirkėjai gali įsigyti pamėgtą „Pilos Gouda“ sūrį, kurio kaina šiuo metu siekia 2,99 euro, bei daug kitų kasdienių produktų.
Vasario pradžioje „Lidl“ sumažino kainas sausainiams ir šokoladui, o šią savaitę atpigino ir augintiniams skirto asortimento prekes – nuo kasdienio šunų ir kačių ėdalo bei skanėstų iki būtinų priežiūros priemonių, pavyzdžiui, kraiko.
Iš viso Lietuvoje veikia 84 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.