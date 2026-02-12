Po atnaujinimo darbų duris atvėrė populiari „Iki“ parduotuvė

Kaip pranešė prekybos tinklas, daugiau nei 1,6 tūkst. kv. metrų ploto parduotuvė buvo atnaujinta pagal naujausius parduotuvių įrengimo standartus.
„Dirbame, kad pirkėjams sukurtume kuo geresnę apsipirkimo patirtį, todėl intensyviai tobuliname ir modernizuojame tinklo parduotuves, peržiūrime ir atnaujiname asortimentą, diegiame bei testuojame įvairias mažmeninės prekybos naujoves“, – pranešime teigia „Iki“ vykdomoji direktorė Lina Muižienė.
Parduotuvėje bus užtikrinamas iki 14 tūkst. prekių asortimentas, taip pat joje įrengta 10 savitarnos kasų, apsipirkti galima ir reguliariose.
Pasak L. Muižienės, į parduotuvės Vilniuje, Mindaugo gatvėje, atnaujinimą prekybos tinklas investavo virš 0,5 mln. eurų.
„Iki“ 2025 m. skyrė 32,5 mln. eurų investicijų ir atnaujino 23 prekybos vietas bei atidarė 7 naujas parduotuves. Šiemet bendrovė taip pat planuoja rekonstruoti bei atidaryti naujas parduotuves visoje Lietuvoje.