Butų kainos Šiauliuose augo dviženkliu tempu: prognozuoja, kas laukia rudenį

Registrų centro duomenimis, per 2025 m. Šiauliuose iš viso buvo įsigyti 1539 butai ir 253 namai – atitinkamai 22,9 proc. ir 22,4 proc. daugiau nei 2024 m. „Ober-Haus“ skaičiavimais, praėjusių metų pabaigoje Šiaulių mieste vidutinė butų kaina siekė 1273 Eur/kv. m ir buvo 11 proc. didesnė nei prieš metus.
Bendrovės duomenimis, tipinių senos statybos butų kaina gyvenamuosiuose rajonuose, priklausomai nuo įrengimo, vietos, pastato būklės ir kt., Šiauliuose šiuo metu svyruoja tarp 1200–1800 Eur/kv. m. Naujos statybos butų su daline apdaila kainos gyvenamuosiuose rajonuose siekia apie 2000–2800 Eur/kv. m, o centrinėje Šiaulių dalyje ar senamiestyje kvadrato kainos gali sudaryti ir 2500–3200 Eur.
„Ober-Haus“ Šiaulių biuro vadovas Linas Juozaitis komentuoja, kad didžiausias rinkos aktyvumas ir kainų augimas mieste pernai stebėtas antroje metų pusėje, o panašios tendencijos persikėlė ir į 2026-ųjų pradžią. Visgi jis pastebi, kad Šiauliuose auga nuomai skirto būsto pasiūla, antrosios pensijų pakopos lėšų efektas NT rinkai veikiausiai bus minimalus dėl nedidelių sumų, tad visa tai metų viduryje turėtų lemti pardavimo kainų stabilizaciją.
„Vidutinė butų pardavimui pasiūla nuo 300 pastaraisiais mėnesiais yra nukritusi iki 150–170 būstų, o tai kol kas daro įtaką tolesniam kainų augimui. Vis dėlto nuomos segmente matomas atvirkštinis rezultatas: pasiūla nuo įprastų 40–50 butų yra pakilusi iki maždaug 120. Taip pat, gyventojų skaičius pernai mieste nepadidėjo, naujų priežasčių nuomos segmentui augti neatsirado, rinką pasieks keli nauji daugiabučiai, tad antroje metų pusėje turėtume įžengti į stabilizacijos etapą“, – kalba L. Juozaitis.
„Ober-Haus“ duomenimis, Šiauliuose populiariausi išlieka dviejų kambarių, senos statybos (1963–1988 m.) butai. Kitaip nei anksčiau, pastaraisiais metais mieste patraukliausiais tapo butai pirmame aukšte, jų rinkoje trūksta. Savo ruožtu butai viršutiniuose aukštuose pardavime užsibūna ilgiausiai ir turi žemiausias kainas.
Naujos statybos segmente šiemet ir artimiausiais metais laukiama rekordinio plėtotojų aktyvumo: vystomi daugiabučiai Vilniaus, Malūno, Trakų, Paukščių tako, Birutės ir Gytarių gatvėse. Taip pat, į šiuolaikišką būstą pertvarkomi senesni pastatai: buvusi centrinė miesto pirtis Basanavičiaus g., buvusi profesinė mokykla Pagėgių g. ir buvusi mokykla Kviečių g. L. Juozaičio nuomone, šie nauji būstai turėtų rasti savo pirkėją dėl išaugusio šiauliečių susidomėjimo nauja statyba.
Padėtis nuomos rinkoje
Nuomos segmente, „Ober-Haus“ skaičiavimais, pernai fiksuotas 5–6 proc. metinis kainų augimas, t.y. nuoma brango kone dukart lėčiau nei butai pardavimui. Kvadratinio metro nuomos kaina Šiauliuose šiuo metu vidutiniškai siekia apie 8–9 Eur/mėn.
Bendrovės duomenimis, populiariausių dviejų kambarių buto nuomos kaina gyvenamuosiuose Šiaulių rajonuose šiuo metu sudaro 300–500 Eur/mėn., o centrinėje miesto dalyje – 350–700 Eur/mėn.
L. Juozaitis atkreipia dėmesį į tai, kad per paskutinius penkis metus Šiaulių mieste nuolatinių gyventojų skaičius augo 10 proc. iki 111 tūkst., tačiau šį pokytį daugeliu atvejų lėmė migrantai iš Ukrainos.
„Be ukrainiečių Šiauliai nuomos segmente išsiskiria ir užsieniečiais transporto įmonių darbuotojais bei NATO kariais, nors didžiąją dalį nuomininkų vis vien sudaro lietuviai. Čia svarbu nesusikurti nepagrįstų lūkesčių: kariškių skaičius nėra ypač didelis, o transportininkai ilgai būna komandiruotėse ir Šiauliuose dažnai renkasi hostelius ar kambarius už naktį“, – pasakoja L. Juozaitis.
Jo nuomone, kadangi butų nuomai pasiūla dabar yra išaugusi, tikėtis tolesnio kainų augimo būtų sunku. Taip pat, „Ober-Haus“ vertinimu, investicinio būsto nuomai pirkimas Šiauliuose galbūt jau pasiekė savo piką ir tokių sandorių pastaruoju metu matoma mažiau. L. Juozaitis skeptiškai vertina ir galimą antrosios pensijų pakopos lėšų efektą antriniam-investiciniam būstui.
