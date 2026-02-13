EIM konkurso laimėtojai pirmą kartą išbandė kuriamas oro erdvės apsaugos priemones

Skelbiama, kad testavimui ir demonstravimui sąlygas Gen. Silvestro Žukausko poligone sudarė Lietuvos kariuomenė, o procesą koordinavo EIM kartu su „Inovacijų agentūra“, įgyvendindamos programą šalies oro erdvės saugumo sprendimams kurti.
„Galimybė kuriamų technologijų sprendinius išbandyti realiomis sąlygomis leidžia pereiti nuo idėjų prie praktikos. (…) Poligone jau išbandyti oro erdvės apsaugai skirti technologiniai sprendimai parodė, kokį realų potencialą turi Lietuvos įmonių kuriamos inovacijos ir kokia kryptimi galime judėti toliau“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Konkursas paskelbtas 2025 m. spalį, siekiant sudaryti sąlygas skatinti įmones kurti, vystyti ir diegti technologinius sprendimus Lietuvos saugumui užtikrinti, siekiant greitai ir veiksmingai reaguoti į iš kitų valstybių teritorijos į oro erdvę patenkančių meteorologinių ar kitokios paskirties oro balionų, dronų ar kitų objektų keliamas grėsmes.
Agentūra primena, kad pirmajame etape buvo atrinkti trys konsorciumai, kuriems skirta po 100 tūkst. eurų – iš viso 300 tūkst. eurų – funkcinius reikalavimus atitinkančių technologinių sprendimų koncepcijų pateikimą.
„Kovai su oro būdu gabenama kontrabanda būtinas visų valstybės institucijų ir atsakingų tarnybų įsitraukimas. Baltarusijos keliamai hibridinei grėsmei atremti reikia ir šiuolaikinių inovatyvių technologinių sprendimų. Tikiu, kad bendromis pastangomis padarysime viską, kad tokia nusikalstama veikla ir veikimas prieš mūsų valstybę būtų užkardytas“, – pranešime teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Gruodį atrinkti idėjų konkursą laimėjo konsorciumai, kuriems atstovauja „IT logika“, „Teltonika EMS“ ir „Dangaus šviesos“. Jų pasiūlyti sprendimai apima dirižablių platformos sistemas, dronų stotis, radarus ir dirbtinio intelekto integraciją.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma Vilniaus oro uosto (VNO) veikla.
Po beveik mėnesį trukusios pertraukos, sausio pabaigoje dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų VNO veikla buvo sustabdyta tris kartus per vieną naktį.
