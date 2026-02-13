J. Olekas išdėstė sąlygas Baltarusijai, kuriomis būtų galima atnaujinti kalio trąšų tranzitą

„Pirmiausia mes turime išnaudoti visus kanalus ir spręsti problemas, kurios mums dabar yra svarbiausios: turi būti sustabdyti mūsų civilinės aviacijos trukdymai, turi būti sugrąžintos mūsų sulaikytos transporto priemonės ir solidarizuojantis su Baltarusijos demokratinėmis jėgomis, turi būti paleista daugiau režimo laikomų politinių kalinių. Norėtųsi, kad būtų paleisti visi“, – penktadienį „Lietuvos ryto“ televizijoje kalbėjo J. Olekas.
„Na, o jeigu pavyktų sustabdyti Rusijos agresiją Ukrainoje ir ten prasidėtų taika, tada gal atsirastų ir kitokie ekonominiai santykiai su Baltarusija. Tiesa, tam reikia įvykdyti visas mano minėtas sąlygas“, – pabrėžė Seimo pirmininkas.
Tiesa, pasak ilgamečio socialdemokrato, kol sąlygos nėra įgyvendintos, Lietuva kartu su partneriais turi išlaikyti spaudimą Baltarusijos režimui ir toliau naudotis turimomis priemonėmis prieš jį, įskaitant sankcijas bei jų pratęsimą.
„Klausimas kyla, kokios priemonės tam yra geriausios? Kol kas, man atrodo, nors ir ne taip efektyviai kaip norėjosi, veikia sankcijų režimas ir jo stiprinimas. Dabar atsirado dar viena priemonė – mūsų bendravimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV) ir amerikiečių diplomatų veikla su Baltarusijos režimo atstovais tam tikrais. Tai duoda savo vaisius: sumažėjo mūsų oro erdvės pažeidimai, išlaisvinti politiniai kaliniai“, – tikino J. Olekas.
„Reikia laikytis tam tikros vienybės su Europa. Dabar vyksta diskusija dėl sankcijų režimo, nes vasario mėnesio pabaigoje baigiasi sprendimas dėl dabartinių sankcijų galiojimo ir reikia priimti tolimesnį. Manau, kad reikia vienybės ir sankcijas bus pamėginta dar kartą pratęsti“, – reziumavo parlamento vadovas.
ELTA primena, kad pernai gruodžio viduryje JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Praėjusią savaitę šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, kad diskusijos dėl baltarusiškų trąšų tranzito atnaujinimo nevyksta ir Europos Sąjungos (ES) sankcijos išliks tol, kol Minsko režimas nekeis vykdomos politikos.
JAV sankcijos baltarusiškoms trąšoms įsigaliojo 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kurių laimėtoju neteisėtai pasiskelbė Aliaksandras Lukašenka. Vakarai nepripažįsta šių rinkimų kaip sąžiningų.
Tuomet visi JAV fiziniai ir juridiniai asmenys privalėjo užbaigti sandorius su Baltarusijos kalio trąšų gamintoja „Belaruskalij“. 2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES.
