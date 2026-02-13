Ligoninėje – mėsa su salmonelėmis: VMVT pradėjo tyrimą

Vasario 5 d. VMVT vykdant valstybinę maisto kontrolę ji iš VŠĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės maisto paruošimo skyriaus paėmė viščiuko šlaunelių mėsos mėginį. Laboratorinių tyrimų metu viename mėginyje nustatyta Salmonella spp.
„Ligoninėje atlikus patikrinimą, produkto likučių nerasta. VMVT sprendimu, buvo uždraustas visas gautas šios produkcijos kiekis – 16 kg“, – teigia VMVT atstovai Lrytas adresuotame komentare.
Jie taip pat dėsto, kad produkto tiekėjas – UAB „Samsonas“, gamintojas – UAB „Orteda“.
„Šiuo metu vyksta tolimesnis tyrimas, siekiant išsiaiškinti taršos aplinkybes ir užkirsti kelią nesaugių produktų patekimui vartotojams“, – priduria VMVT.
Naujienų portalas Lrytas susisiekė ir su bendrovės „Orteda“ vadovu, tačiau jis komentuoti šią situaciją atsisakė.
Primename, kad salmoneliozė yra dažna maisto sukelta infekcija, kurią sukelia Salmonella genties bakterijos. Šios bakterijos dažniausiai plinta per užterštą maistą ar gėrimus, ypač gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip mėsa, paukštiena, kiaušiniai ar pienas.
Pagrindiniai salmoneliozės simptomai – viduriavimas, karščiavimas, pilvo bei galvos skausmai. Jie paprastai pasireiškia praėjus 12–72 valandoms po užsikrėtimo ir trunka 4–7 dienas.
Nors dažniausiai ligą sukelia Salmonella Enteritidis ir Salmonella Typhimurium bakterijos, pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, susiję su kitomis rūšimis – S. Infantis, S. Kentucky, S. Livingstone ir kitomis.
Dėl šios priežasties, nustačius bet kokios rūšies salmoneles Lietuvoje, siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą, užkrėsta produkcija nedelsiant atšaukiama iš rinkos ir uždraudžiama jos prekyba.