Sausį fiksuotas didžiausias dujų vartojimas per penkerius, o transportavimas – per devynerius metus

Kaip pranešė „Amber Grid“, praėjusį mėnesį iš viso buvo suvartota apie 2,9 teravatvalandės (TWh) dujų – maždaug 45 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Paskutinį kartą panašaus masto dujų vartojimas šalyje buvo stebimas 2021-ųjų sausį, kai suvartojimas pasiekė 3 TWh ribą.
Anot bendrovės, rekordinį šių metų vartojimą lėmė išaugęs dujų poreikis šilumos gamybai dėl itin žemos temperatūros visą sausio mėnesį bei intensyvaus dujų panaudojimo elektros gamybai.
Pirmąjį šių metų mėnesį Lietuvos perdavimo sistema buvo transportuota apie 4 TWh gamtinių dujų – 25 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Paskutinį kartą tiek dujų buvo transportuota 2017 m.
„Amber Grid“ komercijos direktorius Justas Černiauskas sako, kad šis sausis išsiskyrė ne tik itin dideliu gamtinių dujų suvartojimu vidaus rinkoje, bet ir santykinai dideliu tarptautinių taškų išnaudojimu tarp kaimyninių šalių.
„Keičiantis oro temperatūrai ir dujų kainoms tiek Baltijos regione, tiek piečiau esančiose rinkose, užsakymai dujų transportavimui Lietuvos kryptimi pasiekė aukščiausią sausio rezultatą nuo GIPL veikimo pradžios – 382 GWh. Tuo pat metu šis mėnuo išsiskyrė ir reikšminga dujotiekio apkrova priešinga kryptimi: skirtingomis dienomis fiksuoti intensyvūs srautai į Lenkiją, o iš viso per mėnesį transportuota 420 GWh“, – pranešime teigia J. Černiauskas.
ELTA primena, kad Lietuvoje sausio pradžioje buvo fiksuotas itin didelis dujų suvartojimo kiekis, o vien sausio 12 d. šalies vartotojai bendrai suvartojo 118,4 GWh gamtinių dujų per parą.
Taip pat vasario pradžioje Lietuvoje fiksuotas rekordinis gamtinių dujų suvartojimo kiekis – iš viso 135,24 GWh per parą. Anot „Amber Grid“, paskutinį kartą šalyje toks dujų kiekis buvo suvartotas 2021 m. vasarį.
