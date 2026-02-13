Sausį metinė infliacija sudarė 3,1 proc., mėnesio – 1,5 proc.

Vidutinė metinė infliacija sudarė 3,7 proc.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 1,9 proc., paslaugų kainos – 6 proc. Tuo metu Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos padidėjo 3 proc., rinkos kainos – 3,2 proc.
Skelbiama, jog per mėnesį vartojimo prekių kainos paaugo 1,9 proc., paslaugų kainos – 0,6 proc, valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos – 3,5 proc., rinkos kainos – 1,2 proc.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo asmeninių transporto priemonių techninės apžiūros ir remonto, restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, šilumos energijos, tabako gaminių, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, alaus, žuvies ir jūrų gėrybių, spirituotų gėrimų ir likerių kainų padidėjimas bei degalų, automobilių, elektros energijos kainų sumažėjimas.
Per metus labiausiai brango alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai – 7,2 proc., restoranai ir apgyvendinimo paslaugos – 5,8 proc., ir rekreacija, sportas ir kultūra – 5,4 proc. Taip pat po 4,4 proc. augo draudimo ir finansinių paslaugų kainos bei maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai.
Tuo metu transporto kainos sumažėjo 1,4 proc., o būsto, namų apyvokos įrangos ir priežiūros – 0,4 proc.
Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo šilumos energijos, medienos kuro, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, elektros energijos, spirituotų gėrimų ir likerių, alaus, vynuogių vyno kainų padidėjimas bei moterų ir mergaičių drabužių, atostogų išvykų, vyrų ir berniukų drabužių, keleivių vežimo oro transportu paslaugų, vaistų, gamtinių dujų kainų sumažėjimas.
Per mėnesį labiausiai augo būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainos – 5,3 proc. Alkoholinių gėrimų kainos augo 3,8 proc., o maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų – 2,5 proc. Tuo metu labiausiai sumažėjo aprangos ir avalynės kainos – 7,3 proc.