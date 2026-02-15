„Ryanair“ paskelbė naujus ribojimus: pokyčiai nustebins daugelį

Daugelis nori išvengti brangių patiekalų lėktuve ir į skrydžius pasiima maisto iš namų. Tokios oro linijos kaip „easyJet“, „TUI“, „Ryanair“ ir „Jet2“ paprastai leidžia vežtis asmeninį maistą, tačiau taisyklės dėl karštų patiekalų, skysčių ir kitų produktų labai skiriasi.
Pokyčiai nustebins daugelį keleivių, ypač karštų gėrimų draudimas kai kuriose oro linijose. Saugumo sumetimais „Ryanair“ ir „Jet2“ dabar visiškai draudžia įlipti į lėktuvą su kava ar kitais karštais gėrimais.
„Ryanair“ nurodo, kad „negali leisti keleiviams lipti į lėktuvą su karštais gėrimais“, net jei įlaipinimo eilėje laukėte 45 minutes.
Tuo tarpu „Jet2“ draudimą taiko tiek karštam maistui, tiek karštiems gėrimams ir pataria vengti visko, kas gali paveikti komfortą ar saugumą, įskaitant stipraus kvapo maistą. Pasirodo, tai apima net sumuštinius su majonezu!
Priešingai, „easyJet“ ir „TUI“ leidžia karštus gėrimus, įsigytus oro uosto steriliojoje zonoje, jei jie turi sandarius dangtelius. Tai reiškia, kad terminale nusipirktą kavą prieš įlipant į „Ryanair“ ar „Jet2“ skrydį gali tekti išgerti, kitaip ją teks išmesti prie vartų, rašo „euroweeklynews“.
Papildomi draudimai: alkoholis, importas į ES ir kt. Be karštų produktų, galioja griežtos alkoholio taisyklės. Nė viena oro linija neleidžia skrydžio metu vartoti asmeninių alkoholinių gėrimų atsargų – leidžiami tik įgulos patiekiami gėrimai, o pažeidimai gali baigtis konfiskavimu. „TUI“ leidžia šildyti tik kūdikių buteliukus, o „Jet2“ nerekomenduoja greitai gendančių ar stipraus kvapo produktų, pavyzdžiui, jūros gėrybių ar aštraus sūrio.
Po „Brexit“ tebegaliojantys apribojimai reiškia, kad mėsos ir pieno produktų iš JK negalima įsivežti į ES. Tai liečia sūrio sumuštinius, jogurtus ar mėsos užkandžius skrendant į tokias šalis kaip Ispanija, Prancūzija ar Italija – net jei jie nupirkti oro uoste. Skysčiams taikoma įprasta 100 ml rankinio bagažo taisyklė, nebent jie įsigyti po saugumo patikros, tačiau kūdikių maistas ir pienas turi išimtis.
Keleiviai be rūpesčių gali vežtis šaltus, kvapo neturinčius produktus, pavyzdžiui, vaisius, traškučius, javainių batonėlius, sumuštinius (be draudžiamų ingredientų) ir gaiviuosius gėrimus. Oro uoste įsigytas maistas dažniausiai lengviau patenka į saloną. Problema, žinoma, ta, kad oro uosto kavinės dažnai patiekia kavą beveik verdančią, o ne visada pavyksta ją išgerti iki skrydžio.
Šios gairės parodo, kaip svarbu prieš kelionę pasitikrinti konkrečios oro linijos taisykles. Kelionių konsultanto paslaugos gali padėti gauti pritaikytų patarimų dėl skrydžių, bagažo ir pakavimo, kad kelionė praeitų sklandžiai ir be paskutinės minutės netikėtumų.