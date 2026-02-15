Ant stalo – naujas draudimas dėl nealkoholinių gėrimų pardavimo

Todėl įregistruotame nutarimo projekte Vyriausybė siūlo Seimui tobulinti Maisto įstatymo pataisas, atsisakant jame tokių sąvokų kaip „nealkoholinis vynas, nealkoholinis alus, nealkoholinis sidras“. Vietoj jų siūloma vartoti formuluotę „nealkoholinis gėrimas, kurio pavadinime yra alkoholinio gėrimo grupės, pogrupio ir (ar) kategorijos“ pavadinimas.
Beje, ir pats šios iniciatyvos autorius Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius šių metų sausio mėnesį įregistravo naują pasiūlymą savo projektui. Jo nuomone, netikslinga būtų įstatyme išvardinti visų nealkoholinių gėrimų pavadinimus.
Parlamentaras pastebi, kad šiuo metu Lietuvoje galima įsigyti apie 20 nealkoholinių gėrimų rūšių, kurių pavadinimai susiję su alkoholinių gėrimų pavadinimais (pvz. nealkoholinis džinas, nealkoholinis romas, nealkoholinis tekilos skonio gėrimas ir t. t.).
„Visus juos išvardinti įstatyme būtų netikslinga. Be to, gamintojai, norintys išleisti į rinką alkoholinių gėrimų atitikmenis, kurių alkoholio koncentracija neviršija 0,5 tūrio procentų, galėtų suteikti jiems įstatyme neįvardintą nealkoholinio gėrimo, siejamo su alkoholiniu gėrimu, pavadinimą“, – sako D. Rasmislevičius.
Atsižvelgus į tai, jis siūlo įstatyme numatyti draudimą parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams „nealkoholinius gėrimus, tokius, kaip nealkoholinis vynas, nealkoholinis alus ir kitus nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinimai siejami su alkoholiniais gėrimais ir jie savo išvaizda primena alkoholinius gėrimus“.
Kaip ELTA jau skelbė, pernai lapkričio pabaigoje Seimas po pateikimo pritarė Maisto įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisoms, siūlančioms uždrausti nepilnamečiams parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus, kurių dizainas primena alkoholį. Už šio draudimo nesilaikymą siūloma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas.
Projektus svarstys Seimo Sveikatos reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetai. Seimo posėdžių plenarinėje salėje jie vėl atsiras pavasario sesijoje.
Iniciatyvos autorius D. Razmislevičius deklaruoja siekį apsaugoti jaunimą nuo žalingų įpročių. Pasak jo, gėrimai, kurių dizainas, skonis ir išvaizda primena alkoholinius gėrimus, gali pratinti nepilnamečius prie alkoholio.
Šiuo metu įstatyme numatytas ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nėra jokių ribojimų, draudžiančių parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus.
ANK yra numatyta atsakomybė tik už energinių gėrimų pardavimą, nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims.