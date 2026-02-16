Užfiksavo, kaip Vilhelmas Germanas paleidžiamas į laisvę

Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismas netenkino prokuroro prašymo pratęsti V. Germanui taikytą suėmimą. Įtariamajam buvo pritaikytos švelnesnės kardomosios priemonės, tai yra intensyvi priežiūra 6 mėnesiams ir 1 mln. eurų užstatas.
Šį sprendimą prokuratūra ir buvo apskundusi Apeliaciniam teismui, tačiau pastarasis, kaip jau buvo minėta, skundo netenkino.
V. Germano advokato Giedriaus Danėliaus teigimu, jis nelaisvėje išbuvo 16 mėnesių.
Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, įtariamasis gali būti laikomas suimtas ne ilgiau nei 18 mėnesių. Pagal įstatymus, kardomajame suėmime praleistas laikas yra įskaitomas į laisvės atėmimo bausmės laiką, jeigu tokią bausmę paskiria teismas. Skiriant piniginę baudą kaip bausmę, suėmimo dienos prilyginamos tam tikram baudos dydžiui.
ELTA primena, kad teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ veiklos iš viso įtarimai pareikšti 7 asmenims, kurie buvo sulaikyti.
Kaip skelbta, buvo atliktos 32 kratos, kurių metu rastos nemažos sumos grynųjų pinigų, technikos ir elektroninės informacijos, kriptovaliutos ir turto, meno dirbinių. Kaip skelbiama, kratų metu iš viso rasta 0,5 mln. eurų grynųjų pinigų.