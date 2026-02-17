„TransferGo“ klientai galės išsiimti grynuosius pinigus iš mokėjimo sąskaitos

Kaip pranešė LB, elektroninių pinigų įstaigos licencija taip pat papildoma paslaugomis, kurias teikiant sudaromos sąlygos leisti mokėjimo priemones ir apdoroti gaunamus mokėjimus.
Pasak „TransferGo“ generalinio direktoriaus Daumanto Dvilinsko, licencijos išplėtimas geriau atlieps klientų lūkesčius.
„Pastarąjį dešimtmetį iš esmės keitėsi mūsų klientų poreikiai bei finansinių paslaugų naudojimo įpročiai. Išplėsta licencija mums leis ne tik pasiūlyti platesnį paslaugų spektrą, bet ir užtikrins dar sklandesnius kasdienius atsiskaitymus bei mokėjimus“, – pranešime sako D. Dvilinskas.
Elektroninių pinigų įstaigos licencija „TransferGo Lithuania“ buvo išduota 2018 m. liepą, pagal ją iki šiol įmonė turėjo teisę vykdyti mokėjimo operacijas iš mokėjimo sąskaitos ir teikti pinigų perlaidų paslaugas.
Pernai trečiojo ketvirčio duomenimis, „TransferGo Lithuania“ pagal pajamas iš licencinės veiklos pateko į didžiausių įstaigų trejetuką – uždirbo 35,1 mln. eurų pajamų.
Pagal bendrą mokėjimų operacijų sumą, kuri siekia 2 mlrd. eurų, įstaiga užėmė 22 vietą iš 114 elektroninių pinigų įstaigų.
Šiuo metu „TransferGo“ aptarnauja daugiau nei 8 mln. klientų iš 160 pasaulio šalių, pernai pradėjo aktyviai teikti finansines paslaugas verslo sektoriui.