Bankrutavęs krovinių vežėjas – įklimpęs iki ausų: pinigų neišmokėjo beveik šimtui darbuotojų

Nemokumo byla įmonei iškelta pernai rugpjūtį, kai dėl negrąžinamos 28,3 tūkst. eurų skolos į teismą kreipėsi Juodkrantėje registruota transporto paslaugų įmonė „Brigema“. Tuomet nustatyta, jog „Lekpas“ negali būti restruktūrizuojamas ir jai keltinas bankrotas.
„Įmonės vadovas, pateikdamas pareiškimą dėl iškeltos restruktūrizavimo bylos nutraukimo, pripažino, jog įmonė yra nemoki.
Teismas sprendžia, kad byloje yra nustatyta pakankamai duomenų konstatuoti, kad įmonė negali vykdyti prievolių, todėl jai keltina bankroto byla“, – pernai rugpjūtį nutarė Klaipėdos apygardos teismas.
Praėjusią savaitę įsiteisėjo to paties teismo nutartis, kuria „Lekpas“ likviduojamas dėl bankroto, patvirtinti bendrovės įsipareigojimai kreditoriams.
Jie, remiantis nutartimi, siekia 2,88 mln. eurų – „Lekpas“ skolingas įvairioms Lietuvos ir užsienio įmonėms, jų filialams, valstybės institucijoms: „Sodrai“ – per 300 tūkst., Mokesčių inspekcijai – beveik 200 tūkst. eurų.
Įmonė buvo skolinga ir 97 savo darbuotojams, tačiau jiems pinigus išmokėjo Garantinis fondas, kuris užtikrina neišmokėto atlyginimo atgavimą darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam.
Mažiausiai vienas darbuotojas savo algą bandė atgauti per teismą.
„Lekpas“ visus likusius darbuotojus atleido pernai rugpjūtį.
1994 metais įkurtą įmonę netiesiogiai kontroliavo du fiziniai asmenys.
Dar prieš metus joje dirbo apie 100 žmonių. 2023–2024 metais bendrovė generavo 10 mln. eurų viršijančią apyvartą, tačiau pelno negavo – patyrė 0,8–1,8 mln. eurų nuostolius.
krovinių vežimasBankrotasatlyginimas
Rodyti daugiau žymių