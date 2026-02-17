Ne akcija, o nauja kaina: „Lidl“ viso jau sumažino kainas daugiau nei 200 prekių

Sistemingas nuolatinių kainų mažinimas yra ilgalaikio „Lidl“ veiksmų plano dalis, kuria siekiama užtikrinti, kad pirkėjai galėtų sutaupyti kiekvieną dieną, nesivaikydami trumpalaikių akcijų ar nuolaidų pasiūlymų.
„Ne akcija, o nauja kaina – būtent tai ir norime akcentuoti pirkėjams. Mūsų siekis užtikrinti geriausią krepšelio kainą apima platų prekių asortimentą – nuo kasdienių produktų tokių kaip sviestas ir pienas, iki saldumynų ar higienos prekių. Norime, kad pirkėjams nereikėtų ieškoti akcijų, o apsipirkti žemomis kainomis būtų galima kasdien. Šiuo metu kainas jau sumažinome daugiau nei 200 prekių ir tai nėra trumpalaikė akcija – tai reguliari šių prekių kaina“, – teigia „Lidl Lietuva“ komunikacijos ir korporatyvinių reikalų vadovas Antanas Bubnelis.
Didysis kainų mažinimas prasidėjo praėjusių metų pabaigoje ir kainos šiuo metu sumažintos jau daugiau nei 200 įvairių prekių.
Kainas „Lidl“ mažina pirkėjų itin pamėgtoms prekėms, kurios kasdien atsiduria jų krepšeliuose. Tai ir pieno ar mėsos produktai, kava, sultys, riešutai, bakalėjos ir higienos prekės, buitinė chemija ir daug kitų.
Pavyzdžiui, pirkėjų pamėgto 180 g „Pilos“ sviesto buvo sumažinta ir jį galima įsigyti už 1,39 euro, o litrą „Pilos“ pieno, priklausomai nuo riebumo, įsigyti už 0,89 ir 0,95 euro.
Taip pat už patrauklią 2,99 euro kainą pirkėjai gali įsigyti ir populiarųjį „Pilos Goudos“ sūrį. Reguliari kaina sumažinta ir itin populiariems bananams, jų kilogramas kainuoja 1.19 euro. „Lidl“ sumažino kainą ir baltajam cukrui – jo reguliari kaina yra 0.68 euro. Visas prekes sumažinta kaina pirkėjai gali rasti „Lidl“ parduotuvėse.
„Lidl“ lyderystę kainų srityje patvirtina ir nepriklausomi tyrimai. Rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ slapto pirkėjo tyrimas parodė, kad vasario 3 dieną „Lidl“ siūlė pigiausią dažno vartojimo prekių krepšelį.
Populiariausių prekių krepšelis „Lidl“ parduotuvėse buvo pripažintas pigiausiu visų 2025-ųjų dvylika mėnesių atliktų tyrimų metu.
Dar pigesnių kasdienių prekių galite įsigyti visose 84 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.