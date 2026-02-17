Paaiškėjo, kada ir kur bus galima atsisveikinti su verslininku J. Kvaraciejumi

Kur ir kada bus galima atsisveikinti su vienu iš bendrovės „Pieno žvaigždės“ įkūrėjų ir buvusiu ilgamečiu vadovu, paskelbė jo artimieji.
Atsisveikinimas su J. Kvaraciejumi vyks ketvirtadienį, vasario 19 d., 10–20 val. Arkangelo meno centre Vilniuje, Maironio g. 11.
Penktadienį, vasario 20 d., 9 val. Bernardinų bažnyčioje Vilniuje vyks Šv. Mišios, urna išlydima 11 val., laidotuvės – 13 val. Merkinės kapinėse, Varėnos rajone.
Gimęs ir augęs Druskininkuose, Julius širdyje nešiojo ypatingą jausmą Merkinei, skelbia velionio šeima. Ten prabėgo jo vaikystė, vasaras leido šalia esančiuose Česukų ir Rodukos kaimuose pas savo senelius. Verslininkas nuolat rėmė kultūrines ir istorines šio krašto bendruomenės iniciatyvas.
Apie 69-uosius metus ėjusio J. Kvaraciejaus mirtį pranešta praėjusią savaitę.
„Savo atsakomybės jausmu ir profesionalumu Julius per daugelį metų pelnė ne tik bendrovės darbuotojų, bet ir visos šalies verslo bendruomenės pagarbą“, – skelbiama bendrovės „Pieno žvaigždės“ pranešime žiniasklaidai.
Bendrovė pabrėžia ilgametę filantropinę J. Kvaraciejaus veiklą, kurios jis nebuvo linkęs viešinti. Per daugelį metų jo asmeninės paramos sulaukė įvairūs socialiniai, kultūriniai ir švietimo projektai.
1957 m. gimęs J. Kvaraciejus baigė Vilniaus universitetą, ekonomikos fakultetą. 1998 m. kartu su partneriais įsteigė bendrovę „Pieno žvaigždės“, kurią padėjo išauginti iki vienos iš pieno perdirbimo sektoriaus lyderių. Jis buvo didžiausias bendrovės akcininkas, įvairiais laikotarpiais vadovavo įmonei generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigose.
2003 m. verslininkas buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
„Pieno žvaigždžių“ akcijų turi ir J. Kvaraciejaus sutuoktinė Regina bei sūnus Rokas ir dukra Eglė. Visi jie dirba įmonėje.