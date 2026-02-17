VMVT atliko patikrinimą Klaipėdos lopšelyje-darželyje: rūsyje – nepateisinami radiniai

VMVT inspektoriai, eidami į rūsio patalpas, ant grindų aptiko padėklą ir dubenėlį su rudais vištų kiaušiniais. Kiaušiniai buvo padėti nesilaikant laikymo sąlygų ir jų atsekamumo reikalavimų.
Anot darbuotojų, šių metų vasario 4, 5 ir 9 dienomis šie kiaušiniai nebuvo panaudoti patiekalų gamybai. VMVT uždraudė šiuos kiaušinius realizuoti, nes neužtikrintas atsekamumas ir sauga.
Šis faktas parodo, kad vaikams patiekalai buvo gaminami nesilaikant patvirtintų receptūrų – nenaudojant nurodytų žaliavų kiekių, apie tai neinformuota įstaigos vadovė. Be to, valgykloje nerenkamos ir netvarkomos susidariusios viešojo maitinimo patiekalų atliekos (renkami ir saugomi tik kiaušinių lukštai).
„Praktikoje vis dar nustatome panašių galimo maisto slėpimo atvejų. Tai nėra ir nebus toleruojama, kad ir kokios pasiteisinimo priežastys būtų pateiktos.
Net jei tai įvyktų atsitiktinai, maistas negali būti laikomas netinkamai – tai tiesiog kelia riziką sveikatai. Įstaigoje užfiksuoti ir kiti savikontrolės pažeidimai, nors jie kritinės reikšmės ir neturi.
Vis dėlto netinkamoje vietoje rasti kiaušiniai rodo, kad čia turi būti griežčiau kontroliuojamas taisyklių laikymasis“, – kalbėjo VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė.
VMVT Klaipėdos apygardos priežiūros skyrius atlieka tyrimą dėl administracinių priemonių taikymo atsakingiems asmenims.
Valstybinė miškų tarnyba (VMT)darželislopšelis
Rodyti daugiau žymių