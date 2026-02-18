„Aibės“ parduotuvėse pirkėjams teks pratintis prie naujovių: štai kas keičiasi

„Elektroniniai kainoženkliai padės užtikrinti kainų tikslumą, taip pat leis operatyviai komunikuoti išpardavimų pasiūlymus. Šis sprendimas padės sumažinti popieriaus naudojimą ir optimizuoti kainų priežiūrai skiriamą darbuotojų laiką, sudarant galimybes daugiau dėmesio skirti klientų aptarnavimui“, – teigė „Aljanso Aibė“ inovacijų vadovas Kęstutis Žilinskas.
Elektroniniai kainoženkliai jau įdiegti Vilniuje, Pylimo gatvėje esančioje parduotuvėje. Netrukus popierines kainas jie pakeis Paupio parduotuvėje. Elektronines kainų etiketes planuoja diegti ir kiti prekybos aljanso nariai.
70 krautuvių valdanti „Gulbelė“ jau yra visiškai įdiegusi Šakių parduotuvėje, o iki vasario pabaigos ESL planuojama įdiegti dar 17-oje parduotuvių greitai gendančių maisto prekių skyriuose.
ESL sprendimus savo parduotuvėse diegs 23 maisto prekių ir 6 ūkinių prekių parduotuves valdanti „Svaita“. Bendrovė ESL diegimą pirmiausia planuoja didelį pirkėjų srautą turinčiose parduotuvėse, kuriose įdiegs po kelis tūkstančius elektroninių kainoženklių.
