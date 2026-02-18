VerslasRinkos pulsas

Bankrutuojanti modulinių namų statytoja atleidžia visus darbuotojus

2026 m. vasario 18 d. 21:02
Valdas Pryšmantas
Bankrutuojanti uostamiesčio modulinių namų statybos įmonė „KT Modules“ atleidžia visus savo darbuotojus, kurių yra daugiau nei pusšimtis.
Apie tai antradienį paskelbė Užimtumo tarnyba – pagal galiojančią tvarką ją darbdavys privalo informuoti tais atvejais, kai atleidžiama daugiau nei 10 proc. darbuotojų.
Nurodoma, kad apie 55 darbuotojų atleidimą valstybės įstaigą „KT Modules“ informavo vasario 10-ąją.
Naujienų portalas VE.lt jau rašė, kad bendrovei iškelta bankroto byla – tai konstatuojanti Klaipėdos apygardos teismo nutartis paskelbta sausio 30-ąją.
Nemokumo bylą Klaipėdos įmonei prašė kelti keli kreditoriai, kuriems „KT Modules“ skolinga apie 340 tūkst. eurų.
Vienas iš kreditorių nurodė, kad bendrovė neišmoka savo darbuotojams algų.
Visas 2019-ųjų rudenį įsteigtos bendrovės akcijas šiuo metu kontroliuoja Vilniaus įmonė „KTM Group“, pastarosios kontrolinį paketą (80 proc.) – sostinėje registruota „Mulito“, o šią – vienas fizinis asmuo.
Savo interneto svetainėje „KT Modules“ skelbia, kad gamina kilnojamus modulinius konteinerius namus ir namelius, kurie parduodami Skandinavijos ir kitose Europos šalyse.
