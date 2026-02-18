VerslasRinkos pulsas

Ch. Lagarde gali pirma laiko palikti ECB vadovės pareigas: kas vyksta

2026 m. vasario 18 d. 11:55
Rasa Strimaitytė
Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė Christine Lagarde, anot žiniasklaidos, svarsto pirma laiko palikti postą. Manoma, kad ji neišbus visos savo aštuonerių metų kadencijos, trečiadienį rašo „Financial Times“, remdamasis su situacija susipažinusiu šaltiniu.
Daugiau nuotraukų (1)
Ch. Lagarde esą ketina pasitraukti iš pareigų prieš 2027 m. balandį vyksiančius Prancūzijos prezidento rinkimus.
Ji, anot šaltinio, nori sudaryti galimybę Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui ir Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui rasti naują ECB vadovą. Esą baiminamasi, kad po rinkimų Prancūzijoje dešinieji populistai gali įgyti didelę įtaką, o tai galėtų apsunkinti naujo ECB vadovo paskyrimą.
E. Macronas po dviejų kadencijų prezidento poste siekti trečiosios negali.
Banko atstovė, paprašyta komentaro, sakė: „Pirmininkė Ch. Lagarde visiškai susitelkusi į savo uždavinius ir dar nėra priėmusi sprendimo dėl kadencijos pabaigos“.
Ch. Lagarde 2019 m. lapkričio 1 d. poste pakeitė italą Mario Draghį. ECB vadovo kadencija trunka aštuonerius metus. Ch. Lagarde kadencija turėtų baigtis 2027 m. spalio pabaigoje.
Europos centrinis bankas (ECB)vadovėChristine Lagarde

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.