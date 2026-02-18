Ch. Lagarde gali pirma laiko palikti ECB vadovės pareigas: kas vyksta

Ch. Lagarde esą ketina pasitraukti iš pareigų prieš 2027 m. balandį vyksiančius Prancūzijos prezidento rinkimus.
Ji, anot šaltinio, nori sudaryti galimybę Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui ir Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui rasti naują ECB vadovą. Esą baiminamasi, kad po rinkimų Prancūzijoje dešinieji populistai gali įgyti didelę įtaką, o tai galėtų apsunkinti naujo ECB vadovo paskyrimą.
E. Macronas po dviejų kadencijų prezidento poste siekti trečiosios negali.
Banko atstovė, paprašyta komentaro, sakė: „Pirmininkė Ch. Lagarde visiškai susitelkusi į savo uždavinius ir dar nėra priėmusi sprendimo dėl kadencijos pabaigos“.
Ch. Lagarde 2019 m. lapkričio 1 d. poste pakeitė italą Mario Draghį. ECB vadovo kadencija trunka aštuonerius metus. Ch. Lagarde kadencija turėtų baigtis 2027 m. spalio pabaigoje.