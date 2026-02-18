Dviejose G. Žiemelio įmonėse – rimti pokyčiai: žada atleisti ir dalį darbuotojų

ASG pripažino, kad pokyčiai palies „KlasJet“ biuro darbuotojus Lietuvoje – bus peržiūrimos kompetencijų sritys bei atsisakoma dalies besidubliuojančių darbo pozicijų.
Visgi, kiek darbuotojų turės palikti bendrovę, kol kas tiksliai nėra žinoma – šiuo metu vyksta vertinimas. Darbuotojams, kuriuos šie pokyčiai palies, bus siūlomos karjeros galimybės kitose ASG įmonėse, mokymai bei kita pagalba.
ASG portalui teigė, kad nors bus atsisakoma dalies pareigybių, bendrovė „KlasJet“ iš Lietuvos visiškai nesitraukia.
Anot portalo, tiek „KlasJet“, tiek „AirExplore“ išlaikys savo oro vežėjo pažymėjimus Lietuvoje ir Slovakijoje, tačiau bus valdoma bendrai.
Kaip „Delfi“ komentavo ASG, apjungus dalį oro linijų bendrovių funkcijų bei perskirsčius veiklos kryptis, bus ženkliai mažinamos administracinės išlaidos, o tai esą leis stiprinti paslaugų kokybę, prioritetu išlaikant aviacijos saugą.
Visame pasaulyje veikiančiai Airijos bendrovei „Avia Solutions Group“ priklauso tokios avialinijų bendrovės kaip „SmartLynx Airlines“, „Avion Express“, „AirExplore“, „KlasJet“, „Magma Aviation“.
Gediminas Žiemelisįmonėsdarbuotojai
Rodyti daugiau žymių