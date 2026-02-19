„Maximose“ – išskirtinė prekė: Algio Kriščiūno piešiniu dekoruoti pirkinių maišeliai neša socialinę žinutę

„Tu gali tapti viskuo. Tvirtai žinok, ko nori. Brangink žmones, kurie tave palaiko. Būk kantrus, atkaklus, dėkingas ir kai pasieksi tikslą, svarbi bus ne tik pergalės viršūnė, bet ir kelias iki jos“, – tokiais drąsinančiais žodžiais jaunuoliams menininkas Algis Kriščiūnas palydi savo kūrinį, kurį padovanojo organizacijai SOS vaikų kaimai Lietuva.
Autorinio darbo perkėlimu ant daugkartinių pirkinių maišelių ir jų prekyba parduotuvėse rūpinosi lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“.
„Visas už maišelius gautas pelnas bus skiriamas SOS vaikų kaimai Lietuva, kad organizacija globojamiems vaikams galėtų užtikrinti profesionalią specialistų pagalbą bei kitas priemones, reikalingas įveikti sunkumus ir patikėti savimi. Jaunosios kartos sveikata ir švietimas visada buvo „Maximos“ socialinės atsakomybės prioritetas, todėl ši iniciatyva mums labai artima. Be to, galime efektyviai prisidėti prie jos įgyvendinimo ne tik užtikrindami gamybos bei logistikos procesus, bet ir veikdami kaip jungtis. Būdami vienu didžiausių tinklų Lietuvoje ir turėdami arti pustrečio šimto parduotuvių, padedame susitikti tiems, kam reikalinga pagalba ir pirkėjams, kurie yra neabejingi socialinėms problemoms bei noriai prisideda prie kuriamo pokyčio“, – kalba Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.
Įsigyti riboto leidimo praktišką daugkartinį pirkinių maišelį su A. Kriščiūno kūriniu ir taip prisidėti prie geresnės vaikų emocinės sveikatos galima visose dviejų ir trijų X dydžio „Maximos“ parduotuvėse Lietuvoje.
„Šiais metais norime susitelkti į pagalbą vyresniems vaikams, paaugliams, skirti jiems ypatingą dėmesį. Dauguma vaikų, kuriais rūpinamės, yra patyrę traumų, sunkių išgyvenimų, jaučiasi užmiršti, atstumti. Norime padėti jiems įveikti traumas su specialistų pagalba, plėsti požiūrį ir pasaulėžiūrą per keliones, būrelius, įkvėpti stengtis ir tikėti, kad jie gali tapti tuo, kuo nori. Labai svarbu pagalbą suteikti laiku, kad neprarastume šio potencialo“, – sako Diana Ustinovaitė, organizacijos SOS vaikų kaimai Lietuva komunikacijos vadovė.
Socialinė iniciatyva, kurios dalimi gali tapti kiekvienas, „Maximose“ vyks iki gegužės mėnesio – pirkėjai raginami ilgai nedelsti, nes maišelių kiekis ribotas.