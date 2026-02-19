Erotinių prekių parduotuvėje – kratos: aptiko didelį kiekį kvaišalų

Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl narkotikų kontrabandos (kvaišalai aptikti iš užsienio atgabentoje siuntoje), MKT Kauno skyriaus pareigūnai gavo informacijos, kad analogiškos medžiagos Lietuvoje atvirai pardavinėjamos erotinių prekių „Aistra“ parduotuvėse.
Tiesa, ten šie produktai buvo pristatomi kaip odinių drabužių ir kitų odos gaminių valikliai, nors iš tikrųjų naudojami kaip patalpų oro gaivikliai, aromatizatoriai.
Gaminių sudėtis internetinėje parduotuvėje tiksliai nurodoma nebuvo, buteliukai su šiais kvapais paprastai atvirai nedemonstruoti ir parduotuvių lentynose. Pirkėjams juos išsiųsdavo siuntomis arba įteikdavo iš rankų į rankas – tik tuomet ir buvo galima sužinot tikslią gaminio sudėtį.
Vasario 12 d. MKT pareigūnai atliko kratas aštuoniose „Aistra“ parduotuvėse – Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Taip pat patikrintas ir įmonės sandėlis Kėdainių rajone.
Aptikta ir sulaikyta 1 192 įvairių rūšių 10 ml talpos buteliukų su skysčiu, kurio sudėtyje, įtariama, yra psichotropinių medžiagų amilnitrito ir izopropilnitrito.
Tai naujosios psichoaktyvios medžiagos, sukeliančios trumpalaikę euforiją, šilumos pjūtį, raumenų atsipalaidavimą, tačiau toksiškos – galinčios sukelti alpimą, regos sutrikimus, pavojingos žmonės, turintiems širdies problemų.
Abi šios medžiagos yra įtrauktos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, bet leidžiamos naudoti medicininiais tikslais arba pramonėje. Tačiau fiziniams asmenims šias medžiagas įsigyti draudžiama, taip pat jomis draudžiama ir mažmeninė prekyba.
Įmonės direktoriui pareikšti įtarimai dėl galimo neteisėto vertimosi ūkine veikla (pagal Baudžiamojo kodekso 202 str. 1 dalį) ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti (Baudžiamojo kodekso 260 str. 1 dalis). Jam skirta kardomoji priemonė – periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3–iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.