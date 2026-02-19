Lietuvos startuolis laimėjo prestižinį Ukrainos „GovTech“ konkursą

„GovTech Lab Ukraine“ atrinko tris startuolius iš Ukrainos ir Europos – „Citytax“, „Obriy AI“ ir „Itera“ – kurie bendradarbiaudami su Ukrainos vyriausybės institucijomis išbandys skaitmeninius sprendimus.
Atrinkti projektai atitinkamai orientuoti į duomenimis pagrįsto turizmo valdymo įdiegimą, teisinės pagalbos prieinamumo gerinimą ir miestų plėtros procesų skaidrumo bei efektyvumo didinimą.
Programa sulaukė 67 paraiškų iš visos Europos startuolių. Po daugiaetapio vertinimo proceso, įskaitant ekspertų peržiūrą ir komisijos vertinimą per „Demo Day“ Kyjive, buvo atrinktas po vieną startuolį iš kiekvienos iššūkio srities, kuris pereis prie įgyvendinimo etapo.
Kiekviena laimėjusi komanda gaus iki 100 tūkst. JAV dolerių ir per ateinančias 12 savaičių dirbs su atitinkamu vyriausybės partneriu, kad sukurtų ir išbandytų savo sprendimą realioje veiklos aplinkoje.
UAB „Citytax“ buvo išrinkta „Duomenimis pagrįsto turizmo valdymo iššūkio“ nugalėtoja. Šis iššūkis buvo įgyvendintas bendradarbiaujant su Ukrainos valstybine turizmo plėtros agentūra. Remiantis konsoliduotu komisijos vertinimu, „Citytax“ gavo aukščiausią bendrą balą iš visų pateiktų sprendimų. Turizmo iššūkį rėmė „Mastercard“, remdama skaitmeninės turizmo infrastruktūros inovacijas.
Miesto mokesčio bandomasis projektas įdiegs skaitmeninę platformą apgyvendinimo registravimui ir turistų mokesčio administravimui, įskaitant standartizuotus identifikatorius, struktūrizuotus duomenų srautus ir dirbtinio intelekto pagrįstą apgyvendinimo sąrašų patikrinimą.
Sistema sukurta siekiant pagerinti atitiktį, didinti skaidrumą ir užtikrinti patikimesnius turizmo duomenis politikos formavimui.
Svarbu pažymėti, kad bandomasis projektas yra suderintas su ES reglamentu 2024/1028, todėl Ukraina, įgyvendindama šį projektą, taps pirmąja šalimi, kuri praktiškai įgyvendins su reglamentu suderinamą turizmo atitikties sistemą.
„Šis rezultatas patvirtina, kad mūsų sprendimas atitinka realius viešojo sektoriaus poreikius ir gali būti integruotas į esamas administracines sistemas, – sakė UAB „Citytax“ įkūrėjas Julianas Ipsenas. – Didžiuojamės galėdami prisidėti prie Ukrainos skaitmeninės transformacijos, dalydamiesi Lietuvos „GovTech“ patirtimi.“
„ES reglamentas 2024/1028 iš naujo apibrėžia skaitmeninį valdymą turizmo srityje, todėl šis bandomasis projektas leidžia mums užimti lyderio pozicijas plėtojamoje Europos skaitmeninėje ekosistemoje, įskaitant Ukrainos suderinimą su ES standartais. Mūsų saugi ir sąveiki infrastruktūra, sukurta atvirojo kodo pagrindu, sumažina priklausomybę nuo tiekėjų, tuo pačiu užtikrinant atitiktį teisės aktams ir tvarią tarpvalstybinę plėtrą visoje ES“, – sako Virginijus Kandrotas, UAB „Citytax“ technologijų direktorius.
Apie „GovTech Lab Ukraine“
„GovTech Lab Ukraine“ yra pirmoji Ukrainos atviros inovacijų programa vyriausybės technologijų srityje. Ji leidžia vyriausybinėms institucijoms tiesiogiai bendradarbiauti su startuoliais, kad būtų galima kurti, testuoti ir patvirtinti skaitmeninius sprendimus prieš juos diegiant visoje šalyje.
Šis požiūris sumažina įgyvendinimo riziką, pagreitina inovacijų ciklus ir stiprina skaitmeninę ekonomiką.
„GovTech Lab Ukraine“ yra atvira vyriausybės technologijų inovacijų programa, kurią įgyvendina Kyjivo pasaulinis vyriausybės technologijų centras (GGTC) bendradarbiaudamas su Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministerija, Pasaulio ekonomikos forumu ir Šveicarijos parama pagal EGAP programą, kurią vykdo Rytų Europos fondas.
Daugiau informacijos rasite adresu https://www.kyivgovtechcentre.org/govtech-lab.