Nauja „Lidl“ darbdavio įvaizdžio kampanija kviečia prisijungti prie komandos: „Laikas karjeros pokyčiams!“

Reklaminėje „Lidl“ kampanijoje dinamiškai susipina pavasario motyvai ir laikrodžio simbolika – tai priminimas, kad dabar yra puikus metas „pabusti iš žiemos miego“, o gal išeiti iš komforto zonos ir ryžtis karjeros pokyčiams. „Lidl“ siūlo visapusišką naudų paketą: privatų sveikatos draudimą, atlyginimo augimą po vienerių metų įmonėje bei nemokamas specialistų konsultacijas.
„Dažnai žmonės jaučia norą kažką keisti, tačiau laukia tinkamo momento ir nesiryžta žengti pirmo žingsnio, nes esama situacija, nors ir netenkina, yra pažįstama. „Laikas karjeros pokyčiams!“ – tai aiškus, motyvuojantis kvietimas, subtiliai, bet užtikrintai skatinantis apsvarstyti pokytį būtent dabar. Tai paskatinimas judėti pirmyn ir pradėti naują karjeros etapą „Lidl“ komandoje“, – sako „Lidl“ Lietuvoje personalo vadovė ir valdybos narė Liina Kippasto.
„Lidl Lietuva“ ieško naujų komandos narių įvairioms pozicijoms. Ypač laukiami darbuotojai naujai planuojamose atidaryti parduotuvėse Garliavoje, Rokeliuose ir Raseiniuose – čia, be įprastų naudų, siūlomas ir 600 eurų skatinamasis priedas naujiems „Lidl“ darbuotojams.
Prisijungti prie „Lidl“ komandos kviečiami ir tie, kurie panašios darbo patirties dar neturi – prieš pradėdami dirbti visi nauji darbuotojai dalyvaus išsamiuose mokymuose, kuriuose pasisems tiek teorinių, tiek praktinių žinių. Susidomėjusiems pakanka užpildyti greitą paraiškos formą internete – su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ atstovai. Turintys klausimų dėl atrankos, gali kreiptis el. pašto adresu noriudirbti@lidl.lt.
Susipažinti su darbo pozicijomis taip pat galima „Lidl Lietuva“ karjeros portale karjera.lidl.lt.
„Savo komandos narius taip pat skatiname dalintis darbo „Lidl“ privalumais su draugais ir pažįstamais. Tam įmonėje veikia programa „Rekomenduok draugą“ – darbuotojams, rekomendavusiems sėkmingai įsidarbinusį kandidatą, suteikiame papildomą priedą“, – tikina L. Kippasto.
Finansiškai naudingas pokytis
„Lidl“ Lietuvoje personalo vadovės ir valdybos narės teigimu, naujoje darbdavio įvaizdžio kampanijoje akcentuojamas įmonės mokamas konkurencingas darbo užmokestis. Remiantis „Rekvizitai.lt“ duomenimis, praėjusių metų spalio–gruodžio mėnesiais „Lidl Lietuva“ dirbančių darbuotojų vidutinis atlyginimas siekė 2544,36 euro ir buvo didžiausias penkių didžiųjų maisto produktais prekiaujančių prekybos tinklų. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.
„Kai darbuotojai jaučiasi finansiškai saugūs, jie yra labiau motyvuoti siekti gerų rezultatų. Savo komandos nariams užtikriname stabilų bazinį atlyginimą, leidžiantį jau nuo pirmos darbo dienos jaustis užtikrintai“, – akcentuoja L. Kippasto.
Aiškios karjeros galimybės
Karjeros pokyčiai neatsiejami nuo nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo, o atsidavimas darbui bei geri rezultatai įmonėje visuomet įvertinami ne tik užtikrinant konkurencingą atlyginimą, bet ir suteikiant aiškias karjeros galimybes.
„Galimos karjeros perspektyvos aptariamos jau pirmojo pokalbio su kandidatu metu. Pavyzdžiui, įsidarbinus „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje ir rodant gerus darbo rezultatus, galima pakilti į parduotuvės vadovo asistento, pavaduotojo ar vadovo poziciją, o vėliau – tapti regiono vadovu ar dirbti įmonės administracijoje. Kandidatuoti į vadovaujančias pozicijas parduotuvėje gali ir vadovaujamo darbo patirties neturintys žmonės – visiems naujai prisijungusiems komandos nariams suteikiame išsamius teorinius ir praktinius mokymus“, – sako L. Kippasto.
Kadangi kiekvieno darbuotojo poreikiai yra skirtingi, „Lidl“ komandos nariams sudaromi individualūs ugdymo planai, ypač aktualūs naujiems ar poziciją keičiantiems darbuotojams. Siekdami tobulėti, jie gali nemokamai naudotis „Lidl“ mokymų platforma, o neradę reikiamų temų – dalyvauti kitokiuose jų karjerai naudinguose mokymuose.
Sveikatą stiprinančios naudos
Rūpindamasi įvairiapuse komandos narių gerove, „Lidl Lietuva“ jau aštuntus metus iš eilės visus savo darbuotojus draudžia privačiu sveikatos draudimu – tai taip pat akcentuojama naujoje darbdavio įvaizdžio kampanijoje „Laikas karjeros pokyčiams!“. Praėjusiais metais „Lidl“ komandos nariai aktyviausiai naudojosi ambulatorinio gydymo, odontologijos ir optikos paslaugomis.
„Privatus sveikatos draudimas yra viena labiausiai vertinamų darbuotojams teikiamų naudų, nes pajutę pirmuosius negalavimus komandos nariai gali operatyviai kreiptis į sveikatos specialistus“, – sako „Lidl“ Lietuvoje personalo vadovė ir valdybos narė.
„Lidl Lietuva“ aktyviai investuoja į darbuotojų emocinę gerovę. Visi „Lidl“ komandos nariai gali apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus ir pasinaudoti specialia konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuri suteikia galimybę „Lidl“ darbuotojams ir jų artimiesiems nemokamai pasikonsultuoti su specialistais teisiniais ar finansiniais klausimais.
Reklamą bus galima išvysti įvairiuose kanaluose: skaitmeniniuose ekranuose, autobusų stotelėse, socialinėje medijoje bei viešajame transporte.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 84 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.