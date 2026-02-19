Orai diktavo poreikius – „Pigu.lt“ pirkėjai rinkosi šildytuvus ir sniego kastuvus

„Šiųmetis vasaris dar kartą parodė, kaip stipriai orai veikia kasdienius žmonių prioritetus – nuo komforto namuose iki saugumo kelyje. Dalis pirkėjų pasinaudojo mūsų siūloma galimybe užsakytas prekes atsiimti dar tą pačią dieną. Tai – ypač aktualu, kai šildytuvo ar sniego įrankių prireikia čia ir dabar“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Vasario mėnesį prekyba oro šildytuvais e. prekybos centre buvo beveik tris kartus aktyvesnė nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
Populiariausiu pirkėjų pasirinkimu tapo elektriniai šildytuvai, tarp kurių dominavo 2000W galios sieninis šildytuvas „Warm Tech“. Taip pat puikiai perkamas buvo nebrangus infraraudonųjų spindulių šildytuvas „Esperanza Thar“.
Pirkėjai šildytuvui įsigyti vasario mėnesį vidutiniškai skyrė 71 eurą. Brangiausiu lankytojų pasirinkimu tapo dyzelinis šildytuvas ir termostatas „Kraft & Dele“, kainavęs 750 eurų.
„Nesitraukiant žiemos speigams ir sniegui, aktualūs išliko ir sniego kastuvai, ir automobilių ledo grandikliai“, – teigia N. Mikalajūnas.
Perkamiausiu sniego kastuvu vasarį tapo „ALU Ergo 55“ su aliuminio kotu. Už sniego kastuvą pirkėjai šį mėnesį mokėjo vidutiniškai 24 eurus, o ledo grandikliui skyrė apie 6 eurus.
