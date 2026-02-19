Parą trukusi kelionė ir tik pusė stiklinės vandens: keleiviai pasakoja apie košmarišką skrydį iš Dubajaus

Kelionės chronologija: techninis gedimas ir neplanuotas nusileidimas
Viskas prasidėjo nuo pranešimo apie nedidelį vėlavimą, tačiau problemos tik gilėjo.
Gedimas: „airBaltic“ nurodė, kad prieš skrydį nustatytas techninis gedimas, kurio šalinimas Dubajuje užtruko.
Maršruto keitimas: Lėktuvas buvo priverstas nutūpti Bukarešte degalų papildymui ir papildomam patikrinimui.
Laukimas: Galiausiai keleiviai buvo perkelti į kitą orlaivį, o visa kelionė užsitęsė iki 24 valandų.
Pusė stiklinės vandens – nemokamai, visa kita – už pinigus
Didžiausią pasipiktinimą sukėlė bendrovės elgesys skrydžio metu. Pasak liudininkų, nemokamai buvo dalijama tik pusė stiklinės vandens, o už maistą ir kitus gėrimus buvo reikalaujama mokėti.
Situacija tapo kritinė, kai viena moteris, neturėjusi pinigų kortelėje (grynieji nebuvo priimami), buvo priversta prašyti kitų keleivių pagalbos, kad galėtų pavalgyti.
Kaip reikalauti kompensacijos? Nors bendrovė kai kuriais atvejais atsisako kompensuoti smulkius čekius už gėrimus (20–30 eurų), remdamasi „protingos sumos“ taisykle, keleiviai turi aiškias teises pagal ES reglamentą 261/2004:
600 eurų kompensacija: Kadangi skrydžio atstumas tarp Dubajaus ir Rygos viršija 3500 km, o vėlavimas buvo didesnis nei 4 valandos, kiekvienas keleivis turi teisę į 600 eurų išmoką.
Išlaidų padengimas: Oro linijos privalo kompensuoti išlaidas maistui, gėrimams ir viešbučiui (jei teko nakvoti). Svarbu išsaugoti visus čekius.
Pretenzijos teikimas: Prašymą reikia pateikti oficialioje „airBaltic“ svetainėje. Jei bendrovė atsisako mokėti, galima kreiptis į vartotojų teisių apsaugos tarnybas.
Dalis keleivių jau gavo patvirtinimus, kad jiems bus išmokėtos 600 eurų kompensacijos, tačiau dėl smulkių išlaidų grąžinimo vis dar vyksta ginčai.
Šaltinis: Portalai nra.lv / Jurista Balss / Redakcija PRESS