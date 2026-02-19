Pusmečio rezultatai: 5 iš 6 mėnesių prekybos tinklas „Rimi“ – antras pagal pigumą

„SeeNext“ tyrimai, atliekami Vilniaus ir Kauno miestuose, fiksuoja skirtingų maisto kategorijų – pieno, mėsos, grūdinių produktų, vaisių, daržovių, gėrimų ir pagrindinių bakalėjos prekių – kainas penkiuose šalies prekybos tinkluose.
Pastarąjį pusmetį „Rimi“ įtvirtino savo pozicijas tarp pigiausių šalies prekybos tinklų, stabiliai lenkdamas konkurentus ir turėdamas aiškų pranašumą pagal prekių kainų vidurkį, ypač pieno produktų, gėrimų bei bakalėjos kategorijose.
Tai rodo ne trumpalaikį kainų pokytį, bet ilgalaikę tendenciją – „Rimi“ jau pusmetį yra tarp dviejų pigiausių tinklų Lietuvoje.
Naujoji strategija jau duoda rezultatų
Pernai „Rimi Baltic“ įsigijo Danijos mažmeninės prekybos milžinė „Salling Group“. Šis įsigijimas tapo didžiausiu Baltijos regione per dešimtmetį ir atvėrė kelią strateginiams pokyčiams visuose trijuose regiono tinkluose.
Po sandorio „Rimi“ Lietuvoje aiškiai identifikavo prioritetą – tapti kasdienio apsipirkimo parduotuve, kuri pasižymi konkurencingomis kainomis ir patogiu, greitu apsipirkimu.
Pastarojo pusmečio „SeeNext“ tyrimai rodo, kad strateginiai pokyčiai jau pradeda duoti rezultatų: „Rimi“ vartotojai kas mėnesį sutaupo daugiau, o pats tinklas tampa vis konkurencingesnis kasdieniame prekių krepšelyje.
Kaip teigia „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Vaidas Lukoševičius, šios krypties pasirinkimą nulėmė augantis pirkėjų poreikis sutaupyti, renkantis kasdienį pirkinių krepšelį.
„Kryptingai perorientavome savo pasiūlymą pirkėjui į paprastą ir kasdienį apsipirkimą. Siekiame didinti ekonominės klasės prekių dalį, praėjusių metų pabaigoje pirkėjams pristatėme naują privačių prekių ženklų liniją „Salling“, taip pat nuolat siekiame užtikrinti, kad populiariausių prekių kaina mūsų tinko parduotuvėse būtų konkurencinga. Tai – vienas svarbiausių žingsnių, kuris leidžia pirkėjams kasdien sutaupyti,“ – teigia V. Lukoševičius.
„Rimi“ kryptingai juda nauja strategine kryptimi – tapti tinklu, į kurį pirkėjai užsuka kasdien, rinkdamiesi gerą kainos ir kokybės santykį. „SeeNext“ duomenys aiškiai patvirtina, kad ši strategija jau veikia: 5 mėnesius iš eilės „Rimi“ išlieka antru pagal pigumą Lietuvoje.