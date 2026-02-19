VERT: „Birštono elektra“ į valstybės biudžetą turės grąžinti 16,7 tūkst. eurų

Kaip ketvirtadienį pranešė VERT, baigus bendrovės reguliuojamos veiklos planinį patikrinimą buvo nustatyta, kad dalis „Birštono elektros“ 2023 m. pradžioje iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti buvo nepagrįstos.
„Vertinant 2023 m. sausio–balandžio mėnesių laikotarpį nustatyta, kad dėl pigiau įsigytos elektros energijos bendrovės galutinė elektros energijos kaina daugeliu atvejų nepasiekė minimalios ribos, nuo kurios pagal Vyriausybės nutarimą gali būti mokama kompensacija“, – rašoma VERT pranešime.
Skelbiama, kad bendrovė iš valstybės biudžeto gavo kiek daugiau nei 122 tūkst. eurų kompensacijų, o pagal VERT atliktus skaičiavimus leistina suma sudarė kiek daugiau nei 105 tūkst. eurų. Susidaręs 16,7 tūkst. eurų skirtumas, anot tarybos, pripažintas nepagrįstai gauta suma.
„Birštono elektra“ įpareigota grąžinti 16,7 tūkst. eurų į valstybės biudžetą per 10 kalendorinių dienų.
VERT pabrėžia, kad nustatyti neatitikimai neturėjo įtakos vartotojų mokamoms sumoms – kompensacijos buvo pritaikytos teisingai. Jos buvo skirtos sumažinti 2022 m. išaugusias buitinių vartotojų elektros paslaugų kainas.
„Birštono elektra“ nepriklausomo elektros tiekimo veiklą nutraukė nuo 2023 m. gegužės 1 d.
