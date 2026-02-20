„Lidl Lietuva“ išlaiko lyderystę: darbuotojų atlyginimai vidutiniškai augs 9 proc.

Praėjusiais metais vidutinis „Lidl Lietuva“ darbuotojų atlyginimas siekė 2361 eurą prieš mokesčius, o šiais metais jis sieks apie 2575 eurus. Remiantis „Rekvizitai.lt“ duomenimis, „Lidl Lietuva“ išlaiko lyderio poziciją pagal mokamą vidutinį darbo užmokestį tarp didžiųjų šalies maisto prekybos tinklų.
Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimų duomenimis.
„Darbuotojų finansinio saugumo užtikrinimas ir jų gerovė yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Savo darbuotojams siūlome daugiau nei tik konkurencingą atlyginimą – siekiame užtikrinti ilgalaikį komandų stabilumą bei kurti aplinką, kurioje mūsų darbuotojai kasdien jaustųsi palaikomi ir motyvuoti. Tai atspindi mūsų įsipareigojimą kurti tokią darbovietę, kurioje visi gali augti ir tobulėti“, – sako Liina Kippasto, „Lidl“ personalo vadovė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Susiję straipsniai
Aštuntus metus iš eilės „Lidl Lietuva“ buvo pripažinta geriausiu darbdaviu ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje – prekybos tinklui suteikti „Top Employer 2026“ ir „Top Employer 2026 Europe“ sertifikatai.
Šį įvertinimą „Lidl“ pelnė už sistemingai tobulinamą papildomų naudų krepšelį, nuolat gerinamas darbo sąlygas bei pažangius personalo valdymo sprendimus. Be to, „Lidl“ suteiktas ir „Enterprise“ ženklas, patvirtinantis, kad įmonė visose šalyse taiko tuos pačius aukštus žmogiškųjų išteklių valdymo standartus.
„Lidl“ taip pat sulaukė pripažinimo už stiprias ir nuosekliai vystomas naujų darbuotojų įvedimo į darbą praktikas. Nuo pat pirmos dienos naujiems komandos nariams sudaromos sąlygos greitai integruotis ir kryptingai augti įmonėje.
Nepriklausomai nuo užimamų pareigų, kiekvienas prekybos tinklo darbuotojas yra skatinamas ugdyti savo profesines kompetencijas. Tam „Lidl“ siūlo platų tobulėjimo priemonių paketą: individualius augimo planus, el. mokymus, profesinius seminarus, talentų ugdymo programas bei mentorystės iniciatyvas.
„Lidl Lietuva“ rūpinasi ne tik finansiniu stabilumu, bet ir visapusiška darbuotojų gerove. Bendrovės tikslas – užtikrinti platų papildomų naudų paketą, kuris įtvirtintų „Lidl“ kaip vieno iš pirmaujančių darbdavių pozicijas Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje. Visiems darbuotojams po bandomojo laikotarpio suteikiamas privatus sveikatos draudimas.
Rūpindamasi emocine sveikata, „Lidl Lietuva“ suteikia galimybę apsilankyti psichologo ar gydytojo psichoterapeuto konsultacijose ir padengia didžiąją dalį jų išlaidų. Tai darbuotojams leidžia gauti profesionalią, konfidencialią pagalbą, padedančią spręsti sunkumus bei palaikyti gerą emocinę būklę.
Siekiant užtikrinti darbuotojų emocinę gerovę, įmonėje taip pat veikia speciali programa, kuri suteikia galimybę „Lidl“ komandos nariams ir jų artimiesiems 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę anonimiškai pasikonsultuoti su specialistais finansiniais, asmeniniais ar teisiniais klausimais.
Siekiant kurti teigiamą atmosferą, stiprinti motyvaciją ir lojalumą, bendrovė kiekvienai komandai taip pat skiria specialų biudžetą jų pasirinktoms veikloms – tai padeda stiprinti tarpusavio ryšius tiek darbo metu, tiek po jo.
Norintys prisijungti prie „Lidl Lietuva“ komandos, daugiau informacijos apie karjeros galimybes gali rasti karjeros portale.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 84 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.