200 tūkst. elektros vartotojų – siunčia žinią: pavasarį keisis kaina

VERT duomenimis, sausio ir vasario mėnesiais elektros kainos pasiekia aukščiausią lygį, tačiau nuo kovo vidutiniškai mažėja apie 24 proc.
„Žiemos laikotarpiu dėl ilgai vyraujančios žemos temperatūros ir išaugusio vartojimo kainų šuoliai stebimi kasmet, tačiau tai – sezoninis reiškinys. Ankstesnių metų dinamika rodo, kad nuo kovo elektros energijos didmeninėje rinkoje kainos reikšmingai mažėja generacijos iš atsinaujinančių išteklių dėka“, – pranešime cituojamas VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Todėl, ekspertų vertinimu, maždaug 200 tūkst. vartotojų, turinčių su birža susietus elektros planus, sprendimus dėl perėjimo prie fiksuotos kainos racionaliau būtų svarstyti pavasario–vasaros laikotarpiu, o ne žiemos kainų piko metu.
Nerimauja dėl bloginamų sąlygų saulės elektrinėms: pinigus siūlo skirti tam, kas atsiperka
Šių metų sausį vidutinė elektros energijos kaina Lietuvoje sausį siekė 152 Eur/MWh ir, palyginti su pernai gruodžiu, augo 82 proc. Aukščiausia vidutinė paros kaina Lietuvoje buvo fiksuota sausio 26 dieną (241 Eur/MWh), mažiausia – sausio 1-ąją (36 Eur/MWh).
Sausis taip pat pasižymėjo rekordiniu elektros energijos suvartojimu. VERT duomenimis, pastarąjį mėnesį suvartoja 1 413 GWh, arba 24 proc. daugiau nei praėjusių metų gruodį.
Susiję straipsniai
Elektros generacija sausį taip pat augo 24 proc. ir sudarė 948 GWh. Daugiausia – 57 proc. – elektros energijos pagamino vėjo elektrinės. Tuo metu šiluminės elektrinės generavo 28 proc., hidroelektrinės – kiek daugiau nei 6 proc., o saulės elektrinės – apie 2 proc. visos Lietuvoje pagamintos elektros energijos.