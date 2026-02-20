Estijoje startavo didžiausias saulės energijos gamybos ir kaupimo hibridinis projektas

Svarbus projektas visoms Baltijos šalims
2024 m. spalį pradėjusi veikti Kirikmės saulės fotovoltinė (PV) elektrinė bus sustiprinta papildomai įrengiant 55 MW/250 MWh BESS (baterijų energijos kaupimo sistemą), kurios statybos prasidėjo 2026 m. sausį.
„WiSo Engineering“ yra rangovas, prisiimantis atsakomybę už projekto įgyvendinimą nuo pradinio projektavimo iki galutinio objekto perdavimo eksploatacijai, taip pat atsakingas už visą infrastruktūrą ir sistemų integraciją. Baterijas, galios keitimo įrangą ir vidutinės įtampos komponentus tiekia „Huawei“.
Pradėjus eksploataciją (numatoma 2026 m. III–IV ketv.), hibridinė sistema leis BREP kaupti saulės elektrinės pagamintą energiją ir teikti svarbiausias tinklo stabilumo užtikrinimo paslaugas, įskaitant dažnio palaikymo rezervą (FCR), automatinį dažnio atkūrimo rezervą (aFRR) ir rankinį dažnio atkūrimo rezervą (mFRR).
Tokios paslaugos itin svarbios Baltijos šalims pereinant prie autonomiškesnės, atsinaujinančia energija labiau grįstos elektros sistemos po atsijungimo nuo BRELL (Baltarusija–Rusija–Estija–Latvija–Lietuva) tinklo.
Pirmasis toks susitarimas Baltijos šalyse
BREP su bendrove „Pure Energy“ sudarė 10 metų trukmės lankstumo ir elektros energijos pirkimo–pardavimo susitarimą (FPPA), apimantį tiek atsinaujinančios elektros energijos pardavimą, tiek lankstumo optimizavimą. Susitarimas įsigaliojo nuo 2026 m. sausio. Pagal jį „Pure Energy“ pirks ir optimizuos bendrą BREP Estijoje esančio saulės energijos gamybos ir kaupimo portfelio produkciją.
Susitarimas apima visą BREP portfelio gamybą, įskaitant Kirikmės hibridinį objektą (77,5 MWp saulės PV ir 55 MW/250 MWh BESS), taip pat Imaverės (15,5 MWp saulės PV) ir „Lohu Mets“ (12,8 MWp saulės PV) elektrinių parkus.
Ši struktūra, paremta investicinio lygio garantijomis, Baltijos ir Šiaurės šalyse įdiegia naują komercinį modelį hibridiniams atsinaujinančios energetikos ir energijos kaupimo aktyvams ir padeda sukurti ilgalaikę įvairių atsinaujinančių išteklių integraciją į tinklą.
Nauja ilgalaikio finansavimo priemonė
Nuo 2023 m. BREP remiantis bankas „Swedbank“ įsipareigojo suteikti naują 85 mln. eurų ilgalaikio finansavimo priemonę. Paketas apima esamo saulės energijos gamybos portfelio refinansavimą, Kirikmės BESS statybą ir kelias papildomas kredito linijas, įskaitant PVM finansavimo priemonę, akredityvą ir skolos aptarnavimo rezervo sąskaitą.
„55 MW BESS pajėgumų statyba, siekiant sukurti didžiausią Baltijos hibridinę elektrinę, kartu su šio pirmojo ilgalaikio FPPA pasirašymu parodo, kaip inovacijos gali paspartinti atsinaujinančių išteklių ir energijos kaupimo integraciją į Europos elektros sistemas. Remdama pirmąją hibridinę infrastruktūrą, „Mirova“ padeda keisti būdus, kaip švari energija yra gaminama, kaupiama ir įvertinama.
Tuo metu, kai Europos energetinis suverenitetas tapo strateginiu prioritetu, investuoti į aktyvus, stiprinančius regioninį atsparumą, yra ir aplinkosauginė būtinybė, ir ekonominis poreikis“, – sakė „Mirova“ privačiųjų aktyvų pasaulinis vadovas Raphaëlis Lance’as.
„Kirikmės saulės parko hibridizavimas ir FPPA įgyvendinimas parodo, kaip inovatyvios struktūros, tvirtos partnerystės ir aukšti techniniai standartai gali formuoti Estijos elektros sistemos ateitį“, – teigė „Evecon“ generalinis direktorius Karlas-Joonatanas Kvellis.
„Pirmojo tokio pobūdžio FPPA pasirašymas Baltijos šalyse žymi ilgalaikės partnerystės su BREP, MET5 ir „Evecon“ pradžią. Tai atspindi „Pure Energy“ operacinį pajėgumą ir valdymo kompetencijas, kurių reikia tokioms ilgalaikėms struktūroms“, – pabrėžė „Pure Energy GmbH“ įkūrėjas Servetas Akgünas.
„Sudėtingas FPPA pobūdis ir aukštas BREP suinteresuotųjų šalių profesionalumas palankiai vertinami „Swedbank“, – pridūrė „Swedbank Estonia“ didžiųjų įmonių segmento vadovas Mihkelis Uttas.