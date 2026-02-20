Graibsto „Piemenėlio“ pieno produktus – patinka ir jų kokybė, ir puikus skonis

„Hyper Norfos“ parduotuvėje Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, vėlokai vakare nebebūna daug žmonių. Po 20 valandos, kai pirkėjų srautas jau nusekęs, joje apsipirkti ypač patogu.
Praktiškomis valandomis – darbo dienomis po 20 valandos, kaip ir rytais iki 10 valandos, tam tikrų produktų grupėms, pateikus „Norfos“ nuolaidų kortelę, yra taikomos net 25 proc. nuolaidos.
Kas savaitę prekių grupės pasikeičia, tad kokių gaminių galima nusipirkti pigiau, pasitikrinu „Norfos“ programėlėje telefone.
Pavyzdžiui, vasario 9–13 dienomis 25 proc. nuolaida kaip tik galiojo varškei ir glaistytiems varškės sūreliams, tad apsipirkdama į pirkinių krepšį įsidėjau ir krūvą įvairių sūrelių, ir tris 400 g pakuotes „Piemenėlio Excellence“ varškės. Sūrelius ypač mėgsta vaikai, o varškė – mano pusryčių maistas.
Aprūpina visą tinklą
Iš Alytaus pieninės kasdien išrieda po 3–5 vilkikus, prikrautus joje paruošto pieno ir jo produktų. Ši „Norfos“ grupės įmonei „Rivona“ priklausanti pieninė aprūpina gaminiais visą „Norfos“ tinklą, kuriam šiuo metu priklauso 161 parduotuvė.
Formuodamos užsakymus parduotuvės renkasi produktus maždaug iš šimto Alytaus pieninės gaminių, o šiltuoju metų laiku – ir iš 30 rūšių valgomųjų ledų.
Per kelerius pastaruosius metus iš esmės modernizuota pieninė kasdien perdirba 100–120 tonų pieno, kurį tiekia tik Lietuvoje esantys ūkiai.
„Prekybos tinkle „Norfa“ Alytaus pieninės gaminiai vitrinose sudaro maždaug trečdalį visų pieno produktų. O pirkėjų krepšeliuose jų užimama dalis yra gerokai didesnė – siekia apie 60 proc.
Taigi pirkėjai „Norfoje“ turi galimybę rinktis kone visų šalies pieno perdirbimo įmonių gaminamus produktus, tačiau „Rivonos“ pieno produktų gamybos padalinio gaminiai vertinami palankiausiai“, – sakė bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Jis patikino, kad jam pačiam skaniausi yra „Piemenėlio“ ar „Piemenėlio Excellence“ linijų produktai: raugintos pasukos, kefyras, grietinė ir grietinėlė, biri ar trinta varškė, jogurtas, sviestas.
Įvertino ir profesionalai
Anot Alytaus pieninės gamybos vadovės Laimos Balionienės, per pastaruosius penkerius metus „Norfos“ parduotuvėse iš visų pieno produktų labiausiai padidėjo varškės paklausa – jos pardavimas šoktelėjo tris kartus.
„Paklausa didėjo, gamyba – taip pat. Naudodami senąją pakavimo įrangą nebespėdavome patenkinti paklausos, todėl ją būtinai reikėjo pakeisti pačia našiausia, kokią tik buvo galima rasti rinkoje. Šiuo metu nauji našūs įrenginiai leidžia patenkinti nuolat augančią varškės paklausą ir visada garantuoti aukštą jos kokybę“, – sakė L.Balionienė.
Pirkėjų patogumui varškė Alytaus pieninėje fasuojama į įvairaus dydžio pakuotes, tad į „Norfos“ parduotuves trinta varškė tiekiama pakeliuose po 180 ir 200 g bei po 1 kilogramą, biri varškė – po 400 ir 500 g bei 1 kilogramą, o verslo klientams – maišuose po 5 ir 10 kilogramų. D.Dundulis tokį pardavimo šuolį taip pat sieja su naująja gamybos įranga.
„Maždaug prieš penkerius metus Alytaus pieninėje sumontavome modernią varškės gamybos liniją. Tai suteikė galimybę pagaminti dar aukštesnės kokybės produkciją.
Varškės paklausa pradėjo didėti ne tik „Norfos“ parduotuvėse – didmeniniai pirkėjai irgi smarkiai padidino jos užsakymus. Jie – profesionalai, sugeba atsirinkti kokybiškiausią žaliavą savo gaminiams: koldūnams su varške, įvairiems kepiniams“, – patikino „Norfos“ vadovas.
Sūrių gamyba – išskirtinė
Alytaus pieninėje, ko gero, surišama daugiausia sūrmaišių Lietuvoje – pagaminamas didžiausias kiekis įvairių rūšių varškės sūrių: įprastinių, saldžių, su spanguolėmis ir kitokių. Jų kasdien į „Norfos“ parduotuves išvežama po 2–3 tonas.
„Pieninėje dirba 80 darbuotojų ir kone pusė iš jų dirba būtent sūrinėje. Tai iš tiesų sunkus rankų darbas, kurio įrenginiai kol kas negali pakeisti“, – teigė pieninės vadovė L.Balionienė. D.Dundulis sakė, kad domėjosi galimybėmis automatizuoti varškės sūrių gamybą. Paaiškėjo, kad varškės sūriai slegiami tik Lietuvoje, Lenkijoje ir Latvijoje.
Vakarų Europos gamintojai nėra sukūrę automatizuotų tokios produkcijos gamybos linijų, o siūlomi galimi sprendimai yra brangūs, individualūs ir nepatikrinti praktikoje. „Abejojame jų patikimumu ir galimybėmis. Juo labiau kad neišbandytais, teoriškai siūlomais sprendimais yra tekę nusivilti“, – tvirtino D.Dundulis.
Sveikatai palankūs produktai
Pasak L.Balionienės, dar ne taip seniai buvo juntamas kai kurių pieno produktų pardavimo sezoniškumas, pavyzdžiui, vasarą pašokdavo kefyro paklausa. Tačiau šiuo metu „Norfos“ pirkėjai panašų jo kiekį išperka bet kuriuo metų laiku.
„Vartotojų įpročiai keičiasi. Anksčiau pieną fasuodavome tik į litrinius maišelius, o šiuo metu prekybai jį tiekiame ne tik 1 litro, bet ir 0,5 litro buteliuose. Pienas yra trumpo vartojimo produktas ir žmonėms, kurie gyvena vieni, visiškai užtenka mažesnės talpos butelio. Tai rodo ir pardavimas“, – apie pirkėjų padiktuotus sprendimus pasakojo Alytaus pieninės vadovė.
Anot jos, vertinant parduodamos produkcijos kiekį galima daryti išvadą, kad „Norfos“ pirkėjai įsiklausė ir į sveikos mitybos specialistų rekomendacijas, nes didėja kefyro, išrūgų, pasukų ir pasukų gėrimų su įvairiais priedais pardavimas. Labiausiai žmonės mėgsta pasukų gėrimą su mėlynėmis. Tikėtina, kad šias uogas mūsų gyventojai ypač vertina dėl jų naudingųjų savybių.
Auganti grietinės paklausa taip pat paskatino atnaujinti jos gamybos ir pilstymo liniją. Šiuo metu joje fasuojama įvairaus riebumo grietinė – nuo 12 iki 40 proc., taip pat ir 15 bei 30 proc. riebumo grietinė be laktozės.
„Pastaruoju metu populiarėja pieno produktai be laktozės. Juos vartoja vis daugiau žmonių, netoleruojančių pieno cukraus. Gamybos metu, naudodami laktozės fermentą, ją suskaidome į gliukozę ir galaktozę, kurios yra palankios žmogaus organizmui. Iš tokio pieno gaminame „Piemenėlio“ pieną, kefyrą, jogurtą, varškę, grietinę“, – paaiškino L.Balionienė.
Įsiterpė tarp lyderių
Alytaus pieninėje sumuštas sviestas pakuojamas į pakuotes po 180 ir 200 g, taip pat ir į dėžes po 12,5 kilogramo. Dideles pakuotes dažniausiai perka smulkieji verslininkai kepiniams arba lydytam sviestui (ghi) gaminti. Šioje pieninėje taip pat brandinami fermentiniai sūriai „Tilsit“ ir „Gouda“. Jie tiekiami 1 ir 3 kilogramų pakuotėse, taip pat supakuoti gabaliukais po 240 ir 350 g.
Pavasarį įmonėje bus baigta montuoti ir pradės veikti robotizuota sūrių pjaustymo linija. Tuomet „Norfos“ pirkėjams bus pasiūlyta ir plonai pjaustyto fermentinio sūrio naujose pakuotėse. Pasak D.Dundulio, planuojama, kad naujoje linijoje bus pjaustomi ir kitų gamintojų fermentiniai sūriai, kuriais prekiaujama „Norfos“ tinkle. Pagal gaminamos produkcijos kiekį „Rivonos“ pieno produktų gamybos padalinys, D.Dundulio skaičiavimu, yra penktoje vietoje po didžiųjų specializuotų Lietuvos pieno perdirbimo įmonių.
„Bet mes kone visą produkciją parduodame tik „Norfos“ prekybos tinkle. Jeigu būtų palyginti ir visų kitų pieno perdirbėjų vien tik mūsų šalyje parduodamų gaminių kiekiai, Alytaus pieninė, tikėtina, būtų pardavimo lyderė“, – teigė D.Dundulis. Alytaus pieninėje kasdien perdirbama apie 120 tonų pieno, kurį tiekia Lietuvos ūkininkai. Iš jo pagaminama per šimtą įvairių produktų, kuriais kasdien aprūpinamos visos „Norfos“ tinklo parduotuvės.
