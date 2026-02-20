Palangoje – neįprastas nuomos pasiūlymas: prašo vieno euro už kvadratinį metrą

Skelbime nurodoma, kad už Liepojos gatvėje esančio beveik 750 kvadratinių metrų ploto statinio nuomą per mėnesį prašoma 800 eurų be PVM – maždaug po 1 eurą už kvadratinį metrą.
Savivaldybės nekilnojamojo turto suvestinėje nurodoma, kad šis pastatas iki šiol buvo nuomojamas fiziniam asmeniui – sutartis su juo galiojo iki praėjusios vasaros pabaigos, joje sulygta suma – 300 eurų per mėnesį.
Akcentuojama, kad miško apsuptas pastatas skirtas gamybinei veiklai.
Nuomos kaina ir sąlygos
Pradinis metinis nuompinigių dydis – 9,6 tūkst. (800 eurų per mėnesį) eurų be PVM.
Be šio mokesčio, nuomininkas privalės apmokėti ir sąskaitas už elektrą, vandenį bei kitas komunalines paslaugas. Konkurso dalyviai turės sumokėti 2,4 tūkst. eurų pradinį įnašą, kuris laimėtojui bus įskaitytas į nuomos mokestį, o nelaimėjusiems – grąžintas.
Pastato nuotraukų prie skelbimo nėra.
Pagal Registrų centro duomenis šis pastatas įvardijamas kaip valgykla. Iki 2025 metų rugpjūčio pabaigos jis dešimt metų buvo išnuomotas fiziniam asmeniui.
Teritorijoje Liepojos plente 10, kuri, tikėtina, yra dalis buvusio karinio objekto, yra dar trys panašaus dydžio pastatai, taip pat nemažai nedidelių statinių. Iš viso, Registrų centro duomenimis, Palangos savivaldybė dar 1996 metais šioje teritorijoje perėmė apie tris dešimtis atskirų nekilnojamojo turto vienetų.
Nuomos terminas – iki 5 metų
Numatyta, kad pastatas bus nuomojamas iki bus priimtas sprendimas dėl tolesnio jo panaudojimo, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Laimėtojui turtas bus perduotas per tris darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.
Konkurso laimėtoju bus pripažintas dalyvis, pasiūlęs didžiausią metinį nuompinigių dydį. Jei vienodą sumą pasiūlys keli pretendentai, pirmenybė bus teikiama anksčiau užsiregistravusiam dalyviui.
Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki kitos savaitės, tuomet turėtų paaiškėti ir konkurso laimėtojas.