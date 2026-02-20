Po JAV Aukščiausiojo Teismo kirčio – D. Trumpo protrūkis ir naujas sprendimas dėl tarifų

„Dabar vietoj tų, kurias teismas neteisingai atmetė, bus naudojamos kitos alternatyvos“, – spaudos konferencijoje sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad šie variantai galėtų atnešti dar daugiau pajamų.
Netrukus po to jis paskelbė, kad JAV prekybos partneriams nustatomas papildomas 10 proc. pasaulinis muitų tarifas.
„Dėl šiandieninio Aukščiausiojo Teismo sprendimo prezidento galimybės tiek reguliuoti prekybą, tiek įvesti muitus tapo dar galingesnės ir aiškesnės, o ne atvirkščiai“, – sakė jis.
D. Trumpo reakcija
Pasak CNN, D. Trumpas žinią apie Aukščiausiojo Teismo sprendimą gavo rašteliu tuo metu, kai Baltuosiuose rūmuose dalyvavo pusryčiuose su gubernatoriais, ir pavadino jį „gėdingu“, teigia jo pastabas girdėję asmenys.
Pasak vieno iš tų žmonių, jis susirinkusiesiems pasakė, kad yra numatęs atsarginį planą. Kitas pastabas girdėjęs žmogus sakė, kad per pusryčius D. Trumpas įsiuto ir ėmė plūsti teismą – vienu metu pasakydamas „šitie su*ikti teismai“.
Sužinojęs apie sprendimą D. Trumpas užbaigė pusryčius anksčiau nei tikėtasi, teigia su situacija susipažinęs asmuo.
Pasak vieno iš tokių asmenų, prezidentas gubernatoriams pasakė, kad išeina anksčiau, nes nori padaryti pareiškimą dėl teismo sprendimo.
