Vilniuje – išskirtinis lauko ekranas ypatingiems reklamos sprendimams

Skaitmeninės lauko reklamos plotų Vilniuje daugėja, bet tokios konstrukcijos ekrano rinkoje iki šiol nebuvo. Retas atvejis, kai reklaminė plokštuma sėkmingai įkomponuojama į pastato fasadą, išnaudojant moderniausias LED ekranų technologijas.
Būtent toks yra ant puikiai žinomų Spaudos rūmų Laisvės prospekte, Viršuliškėse RADIOCENTRO radijo stočių grupės įrengtas reklamos sprendimas. Tai net 97 kvadratinių metrų, suapvalintu 90 laipsnių kampu, aukštos raiškos L formos ekranas, garantuojantis puikų vaizdą bet kuriuo paros metu.
„Ką šie kiek techniniai niuansai reiškia norinčiam rodyti reklamą? Daugybę galimybių. Pirma – vienu metu galima pasiekti auditoriją, mieste judančią visiškai skirtingomis kryptimis. Ekrano išdėstymas kampu sudaro galimybę gerokai ilgiau išlaikyti auditorijos dėmesį, net tam pasitelkti ir auditoriją lydinčius, slenkančio turinio vaizdo klipus. Taip kontaktas su vaizdu tampa ilgesnis nei standartinių plokščių ekranų atveju.
Trečioji itin išskirtinė rinkoje ekrano savybė – suapvalintas dviejų plokštumų susijungimo kampas. Tai unikali galimybė transliuoti 3D įspūdį kuriančius vaizdo klipus, išnaudojant vietą, pastato fasadą ir net aplinką. Toks, įvertinant dydį, raišką ir konstrukciją, ekranas Lietuvoje šiuo metu yra vienintelis. Beje, vos jį įrengus, sulaukėme net ir tarptautinio pramogų pasaulio industrijos dėmesio. Savo klipe, kaip didžiulę vaizdo sieną, ekraną nusprendė panaudoti garsūs, milijonus gerbėjų užsienyje turintys atlikėjai, metų pradžioje vykdę filmavimus įvairiose Lietuvos vietose. Tiesa, kol vaizdo klipas dar nepasirodė, jų atskleisti negaliu“ – sako RADIOCENTRO radijo stočių grupės rinkodaros vadovas Saulius Zakarka.
Modernus LED ekrano sprendimas puikiai įsilieja į sparčiai besivystančią Viršuliškių urbanistinę kalvą. Laisvės prospektas ties Spaudos rūmais – viena intensyviausių vakarinės miesto dalies atkarpų. Ekranas puikiai matomas judantiems Justiniškių gatve į Laisvės prospektą, važiuojantiems iš centrinės ar pietinės miesto dalies link Viršuliškių ar Pašilaičių ir, žinoma, priešinga kryptimi – iš šiaurės vakarinių miesto rajonų link centro, Karoliniškių, Lazdynų bei Pilaitės. Srautus užtikrina ir netoliese esantys bei naujai atsirandantys traukos taškai – prekybos centrai, sporto klubai, maitinimo įstaigos.
Ekraną įrengusios RADIOCENTRO radijo stočių grupės generalinis direktorius Mindaugas Pleskevičius sako, kad šis, naujas reklamos kanalas puikiai papildo įmonės teikiamų paslaugų paketą: „Prieš pusę metų paleidome naujos kartos skaitmeninę radijo klausymo platformą – programėlę Radijas.lt, dabar – išskirtinį lauko reklamos ekraną. Tai rodo, kaip puikiai radijas veikia ir randa auditoriją įvairiose platformose, o kartu su kitais šių laikų formatais papildo vienas kitą. Radijas jūsų žinutę ištransliuoja, ekranas – ją dar gali ir parodyti“.
RADIOCENTRO radijo stočių grupę sudaro radijo stotys RADIOCENTRAS, RELAX FM, ZIP FM, RADIO R, ROCK FM, RADIO FIESTA, keturios internetinės radijo stotys ir radijo klausymo platforma RADIJAS.lt. Per savaitę grupės radijo stotys pasiekia daugiau nei 950 tūkstančių, per dieną – iki 475 tūkstančių Lietuvos gyventojų (KANTAR, 2025 duomenys).
