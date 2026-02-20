VMG grupės įkūrėjas S. Paulauskas pralaimėjo ginčą dėl daugiau kaip 1,4 mln. eurų mokesčių

LVAT vasario 11 d. nutartimi atmetė prieš pusantrų metų Paulauskų pateiktą apeliacinį skundą ir paliko galioti sutuoktiniams nepalankų 2024 m. birželį priimtą Regionų administracinio teismo sprendimą.
Šioje administracinėje byloje tai galutinis ir neskundžiamas sprendimas.
Kaip skelbia portalas, ginčas su VMI prasidėjo dėl sutuoktiniams papildomai priskaičiuotų daugiau 1,4 mln. eurų GPM, delspinigių ir baudų už sandorius VMG grupės įmonių akcijomis bei obligacijomis.
Pirmos instancijos teismas, į kurį su prašymu panaikinti VMI sprendimą kreipėsi sutuoktiniai, iš esmės konstatavo tą patį, ką teigė VMI – sudarytos sutartys dėl akcijų ir obligacijų pardavimo buvo pagrįstos ne ekonominiais tikslais, o mokestine nauda.
Nutarta, kad taip buvo siekiama obligacijų bei palūkanų už obligacijas forma iš įmonės „VMG Holdings Ltd“ gauti pajamų, kurios formaliai buvo priskirtos neapmokestinamoms, pritaikant mokesčių lengvatą.
Teismas nutarė, kad VMI pagrįstai vadovavosi Mokesčių administravimo įstatymu, numatančiu mokesčių apskaičiavimą, taikant turinio viršenybės prieš formą principą.
Tuo vadovaujantis, S. Paulauskui buvo papildomai priskaičiuota beveik 0,36 mln. eurų mokėtino GPM, 163 tūkst. eurų delspinigių ir paskirta 71,1 tūkst. eurų GPM bauda. Verslininko sutuoktinei priskaičiuota beveik 0,67 mln. eurų mokėtino GPM, 92 tūkst. eurų delspinigių ir skirta 71,1 tūkst. eurų bauda.
Portalui „Verslo žinios“ Paulauskų šeimai atstovaujanti advokatė Inga Pakalniškytė teigė, kad VMI tikrino 2017–2021 m. mokestinį laikotarpį, tačiau į jį įtraukė dar ir 2013 m. gautų pajamų, susijusių su VMG grupės įmonių akcijų ir obligacijų sandoriais, gavimo momentą.
