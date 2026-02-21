Legendinio restorano nebelieka – visiems laikams užveria duris

Šia žinia vakar, vasario 20 d., restoranas pasidalijo savo feisbuko paskyroje: „Easy lounge“ užsidaro. Ačiū, kad buvote mūsų istorijos dalimi. Čia jau nebesusitiksime. Ši vieta liks mūsų prisiminimuose.“
Portalo „Vakarų ekspresas“ teigimu, ši maitinimo įstaiga atidaryta 2013 metų pavasarį tuometinio „Pramogų banko“ patalpose.
Nors veiklos nutraukimo priežastys nenurodomos, dar vakar teisinių paslaugų įmonė „Juris LT“ išplatino pranešimą, kuriame teigė, legendinis pramogų ir laisvalaikio kompleksas „Pramogų bankas“ – nemokus.
Primename, kad restoranas priklauso uostamiesčio įmonei „Sėkmės tiltas“, kurią kontroliuoja „Nesė group“.
Žiniasklaidai išplatintame pranešime buvo pristatyta ir „Sėkmės tiltas“ finansinė situacija. „Juris LT“ remdamasis viešai prieinamais duomenimis ir šių metų vasario 19 d. kredito ataskaita nurodė, kad bendrovės skola „Sodrai“ – 9 035,31 euro (atidėta suma – 5 335,06 euro). Nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai – 4 785,74 euro (atidėta suma – 4 776,33 euro).
„Šie rodikliai rodo reikšmingą likvidumo trūkumą, nuostolingą veiklą bei nepakankamą įsipareigojimų padengimą trumpuoju laikotarpiu. Einamojo mokumo koeficientas, žymiai mažesnis nei 1, indikuoja, kad trumpalaikiai įsipareigojimai viršija trumpalaikį turtą.
Be to, istoriniu laikotarpiu fiksuoti pakartotiniai mokėjimų vėlavimai, ilgas atsiskaitymo terminas (vidutiniškai 294 dienos) bei ankstesni teismo procesai“, – pranešime žiniasklaidai dar vakar teigė „Juris LT“.
„Juris LT“ taip pat pateikė ir teisinį vertinimą. Teisines paslaugas teikiančios bendrovės teigimu, pagal 2026 m. vasario 19 d. pranešimą kreditoriams, bendrovė konstatavo, kad negali ir negalės vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, bei nustatė 15 kalendorinių dienų terminą galimam susitarimui sudaryti.
„Nesudarius susitarimo, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Juris LT“ pažymi, kad situacija bus vertinama tiek kreditorių interesų apsaugos, tiek galimų restruktūrizavimo ar taikaus susitarimo priemonių kontekste. Prioritetas – maksimaliai efektyvus kreditorių teisių gynimas bei galimų nuostolių mažinimas“, – pažymėjo „Juris LT“.