VerslasRinkos pulsas

Netikėtas radinys šiaulietei sugadino apetitą: „Net pagalvoti nebenorim“

2026 m. vasario 21 d. 15:25
Lrytas.lt
Šiaulietė Jurgita „Maximos“ parduotuvėje įsigijusi karštai rūkytus vištienos kakliukus liko nustebinta. Atsidariusi pakuotę, joje moteris rado ir netikėtą priedą – vištos galvą.
Daugiau nuotraukų (5)
„Nusipirkom Šiauliuose Rūdės „Maximoje“. Grįžome, galvoju, pradarysiu. Atidarius žiūriu ir nesuprantu. Galvoju gal vaidenasi. Pakeliu – galva žiūri į mane. Parodžiau vyrui, o jis klausia, ar visi tokie. Nors ir nevisi, bet po tokio radinio net pagalvoti nebenorim“, – apie sugadintą apetitą kalba Jurgita.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į prekybos tinklą „Maxima“ bei prekybininkams gaminį tiekusį „Kaišiadorių paukštyną“. Gavus jų komentarą, publikaciją tikimės papildyti.
Susiję straipsniai
Maximapaukštynasvištiena
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.