Skaudi netektis – mirė žinomas verslininkas V. Macijauskas

„V. Macijauskas buvo ilgametis UAB „Idmava ir partneriai“ bei kitų įmonių vadovas, visuomeninės organizacijos „Bendrai visi“ lyderis, Žirginio sporto asociacijos valdybos narys, Gargždų miesto VVG valdybos narys, cepelinų virimo Lietuvos čempionato organizatorius, Rotary klubo „Concordia 1826“ vadovas“, – skelbia minėtas laikraštis.
V. Macijauskas kelias kadencijas iki 2023 m. buvo aktyvus Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys.
Atsisveikinimas su velioniu – Gargždų bažnyčios šarvojimo koplyčioje vasario 21d. nuo 18 val.
Susiję straipsniai
Šv. Mišios bažnyčioje bus aukojamos vasario 22 d. 15.15 val.
V. Macijauskas bus laidojamas Laugalių kapinėse.