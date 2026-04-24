2026 metų stipriausios Europos marketingo profesionalės titulą pelnė Laurence Herbert

Marketingo asociacijos iš visos Europos nominavo savo nacionalinius čempionus, o dešimt stipriausių Europos rinkodaros profesionalų susirungė dėl šio titulo, tarp kurių ir Lietuvą rinkimuose atstovavusi 2025-aisiais „Metų CMO’25“ titulą pelniusi „Telia Lietuva“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė Vaida Jurkonienė.
Iš itin stiprios dešimties nacionalinių čempionų konkurencijos Laurence Herbert išsiskyrė ir pelnė nepriklausomos tarptautinės komisijos pripažinimą dėl savo strateginės vizijos, tarptautinio poveikio bei gebėjimo paversti marketingą verslo transformacijos, inovacijų ir tvaraus augimo varikliu.
Antrąją vietą užėmė Marco Greco – „Ochsner Sport“ marketingo vadovas iš Šveicarijos. Trečioji vieta atiteko Stijn Mentrop-Huliselan, „McDonald’s Deutschland LLC“ rinkodaros vadovui iš Nyderlandų.
Apdovanojimai buvo įteikti Vilniuje vykusioje „LiMA CMO Summit“ apdovanojimų ceremonijoje, taip pagerbiant įtakingiausius ir inovatyviausius Europos marketingo lyderius.
„Europos marketingo konfederacija didžiuojasi galėdama paskelbti, kad prestižinis 2026 metų Europos geriausio marketingo vadovo titulas suteiktas Laurence Herbert – „Puratos“ marketingo vadovei ir grupės vykdomojo komiteto narei Belgijoje.
Šis apdovanojimas žymi daugiau nei profesinį meistriškumą – jis įvertina lyderystę, formuojančią verslo ir visuomenės ateitį. Visoje Europoje marketingas tapo svarbia inovacijų, skaitmeninės transformacijos ir tvarios vertės kūrimo jėga. Laurence Herbert puikiai įkūnija šią raidą – ji derina strateginį mąstymą, vizionierišką lyderystę ir aukščiausio lygio verslo rezultatų poveikį“ – teigė EMC pirmininkas dr. Ralf Strauss.
„Šių metų finalininkai atstovavo pačiam aukščiausiam Europos marketingo profesijos lygiui, todėl galutinis sprendimas buvo itin sudėtingas. Laurence išsiskyrė gebėjimu sujungti prekės ženklo kūrimą, inovacijas, orientaciją į klientą ir komercinius rezultatus. Ji puikiai parodo, kaip atrodo pasaulinio lygio šiuolaikinė marketingo lyderystė“ – akcentavo rinkimų komisijos pirmininkas, EMC generalinis direktorius Martin Huisman
Atsiimdama apdovanojimą Laurence Herbert džiaugėsi: „Man didžiulė garbė gauti šį Europos marketingo bendruomenės įvertinimą. Visada tikėjau, kad marketingas gali kurti prasmingą vertę – ne tik verslui ir klientams, bet ir visuomenei. Šis apdovanojimas atspindi komandų, su kuriomis man teko dirbti per visą karjerą, atsidavimą, aistrą ir talentą.“
Laurence Herbert plačiai pripažįstama kaip viena ryškiausių Belgijos marketingo profesionalių. Dirbdama „Puratos“ – pasaulinėje maisto ingredientų įmonėje, veikiančioje daugiau nei 100 šalių – ji prisidėjo prie stipraus pasaulinio prekės ženklo kūrimo, klientų poreikių orientacijos stiprinimo bei inovacijų ir tvarumo reputacijos augimo. Ji taip pat aktyviai dalijasi įžvalgomis kaip nuomonės formuotoja ir dažnai skaito pranešimus apie vartotojų tendencijas, prekės ženklų transformaciją ir B2B rinkodaros ateitį.
„Europos metų marketingo lyderio“ apdovanojimą kasmet organizuoja Europos marketingo konfederacija, siekdama įvertinti išskirtinį marketingo specialistų indėlį į organizacijas, ekonomiką ir visuomenę. Konkursas, kuriame dalyvauja keturiolika pirmaujančių Europos marketingo asociacijų, atskleidžia strateginę marketingo svarbą ir įkvepia naująją verslo bei marketingo lyderių kartą.
Apie EMC:
EMC yra didžiausia Europos marketingo organizacija, vienijanti daugiau nei 100 000 marketingo specialistų iš keturiolikos nacionalinių asociacijų. Kartu šios organizacijos pasiekia apie 1 mln. sekėjų socialiniuose tinkluose ir daugiau nei 5 mln. unikalių lankytojų savo interneto svetainėse. Kaip ne pelno siekianti organizacija, EMC kartu su savo narėmis skatina švietimą, socialinę atsakomybę ir vertės kūrimą visoje Europos marketingo bendruomenėje.
